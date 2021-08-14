Pelkas: 3-4 hafta oynamayacağım (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

ARDA: BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR

Arda Turan önceki gece sosyal medyadan taraftarlara seslendi. Tecrübeli yıldız, "Bazı kötü gecelerin ardından yaşadığınız üzüntüyü, duyduğunuz hüznü anlıyorum. Haklısınız. Birbirimize her zaman ihtiyacımız var. İyi günde de, kötü günde de. İnsan zor anında arkasında en sevdiklerini görmek ister, biz de işler arzuladığımız gibi gitmediğinde sizin desteğinizi hissetmek istiyoruz" ifadesini kullandı.