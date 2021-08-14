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    Pelkas: 3-4 hafta oynamayacağım (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

    Önceki günkü idmanda omzu çıkan Pelkas açıklama yaptı. Yunan oyuncu, "3-4 maç kaçıracağım. Bunun için üzgünüm. Ama daha güçlü bir şekilde geri döneceğim" dedi.

    Pelkas: 3-4 hafta oynamayacağım

    Önceki günkü idmanda omzu çıkan Pelkas açıklama yaptı. Yunan oyuncu, "3-4 maç kaçıracağım. Bunun için üzgünüm. Ama daha güçlü bir şekilde geri döneceğim" dedi.

    FENERBAHÇE A.DEMİR'E VALENCIA'SIZ HAZIRLANDI
    Fenerbahçe     yarın oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Omuzu çıkan Pelkas dışında önceki gün idmanda yer almayan Valencia'da dünkü çalışmada yer almadı. Valencia'nın Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almasının zor olduğu öğrenildi. Son çalışmasını bugün yapacak olan Fenerbahçe öğle saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek.

    İSMAİL YÜKSEK BURSASPOR'DA
    F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli ekibe katılan İsmail Yüksek, Bursaspor'a kiralandı.

        EYÜP'TEN UMUT'LU BAŞLANGIÇ
        TFF 1.Lig'in yeni takımı Eyüpspor, sezonun ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup etti. Eyüpspor maçın 13 ve 27. dakikalarda Umut Bulut'un attığı gollerle 2-0 öne geçti. G.Birliği 63'te Kerim'le farkı 1'e indirdi. İstanbul ekibi 77'de Taşkın ile durumu 3-1 yaptı. Lima G.Birliği'ni tekrar umutlandırsa da Eyüp, Cenk'in golüyle maçı 4-2 kazandı.

        FERNANDO MARTINS GEMİLERİ YAKTI
        Beşiktaş'ta         transfer harekatı bitmek bilmiyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Lucescu'nun onay verdiği Fernando Martins'e yöneldi. Brezilyalı yıldızdan olumlu yanıt alan Beşiktaş, Çin kulübü Beijing Guoan ile görüşmelere başladı. 1 yıllık sözleşmesi olan Fernando Martins'in de kulübüne ayrılmak istediğini söylediği ifade edildi.

        ŞiMDi ROMA DÜŞÜNSÜN!
        Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde'yi eleyen Trabzonspor, 19 Ağustos'ta Roma ile oynayacağı play-off karşılaşmasında da sürprize hazırlanıyor. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada bu maç öncesi "Şimdi Roma düşünsün" etiketiyle paylaşımlar yapıyor ve iki takım taraftarı arasında tatlı bir atışma yaşanıyor. Roma cephesi de Trabzon'un gücüne dikkat çekiyor.

            ALTAY ŞİLİLİ 10 NUMARA PİNARES'İ TRANSFER ETTİ
            Süper Lig ekibi Altay, Şilili Cesar Pinares ile anlaştı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Pinares ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Ülkesinin milli takımında da forma giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu son olarak Brezilya'nın Gremio takımında forma giymişti.

            TORONTO'YA KARŞI 9 SAYIYLA OYNADI!
            NBA ekibi Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Toronto Raptors ile oynadıkları hazırlık maçında 9 sayı, 10 ribaunt üretti. Alperen, Raptors'a 92-76 kaybettikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 24 dakika 13 saniye süre aldı... 9 sayı, 10 ribauntun yanı sıra 3 asist, 2 top çalma, 1 blokla oynadı.

            KAYSERİSPOR YILDIZI MANE'YE KAVUŞTU
            Kayserispor'un yeni transferi Carlos Mane, dün kente geldi. 26 yaşındaki Portekizli; Sporting Lizbon, Stuttgart, Union Berlin ve Rio Ave takımlarında forma giydi. 208 resmi maçta 27 gol atan yıldız oyuncu, 2020- 2021 sezonunda Rio Ave ile 40 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

                LiGDE BUGÜN 3 MAÇ VAR
                Süper Lig'de dün başlayacan 1. haftanın heyecanı bugün oynanacak 3 maçla devam edecek. Saat 19.15'te Fatih Karagümrük ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te ise 2 maç var. Altay ile Kayserispor, Hatayspor ile de Kasımpaşa mücadele edecek. Bugün TFF 1. Lig'de de 3 karşılaşma oynanacak.

                ARDA: BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR
                Arda Turan önceki gece sosyal medyadan taraftarlara seslendi. Tecrübeli yıldız, "Bazı kötü gecelerin ardından yaşadığınız üzüntüyü, duyduğunuz hüznü anlıyorum. Haklısınız. Birbirimize her zaman ihtiyacımız var. İyi günde de, kötü günde de. İnsan zor anında arkasında en sevdiklerini görmek ister, biz de işler arzuladığımız gibi gitmediğinde sizin desteğinizi hissetmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
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                Sel felaketinde can kaybı 38’e yükseldi
                Haberler Spor Pelkas: 3-4 hafta oynamayacağım (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)
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