Pelkas: 3-4 hafta oynamayacağım (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Önceki günkü idmanda omzu çıkan Pelkas açıklama yaptı. Yunan oyuncu, "3-4 maç kaçıracağım. Bunun için üzgünüm. Ama daha güçlü bir şekilde geri döneceğim" dedi.
FENERBAHÇE A.DEMİR'E VALENCIA'SIZ HAZIRLANDI
Fenerbahçe yarın oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Omuzu çıkan Pelkas dışında önceki gün idmanda yer almayan Valencia'da dünkü çalışmada yer almadı. Valencia'nın Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almasının zor olduğu öğrenildi. Son çalışmasını bugün yapacak olan Fenerbahçe öğle saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek.
İSMAİL YÜKSEK BURSASPOR'DA
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli ekibe katılan İsmail Yüksek, Bursaspor'a kiralandı.