Falcao’dan şok eden tavır!

Başkan Burak Elmas yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkarılan Radamel Falcao ile görüşerek kendisine kulüp bulmasını istemişti. Fatih Terim de Kolombiyalı yıldızı dün oynanan St. Johnstone maçının kadrosuna almamıştı. İstenmeyen adam Falcao'dan flaş bir hamle geldi.

Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın St. Johnstone galibiyetle ilgili tek bir paylaşım bile yapmadı. Daha önce sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçlardan sonra sürekli Sarı-Kırmızılı takımla ilgili paylaşımlarda bulunan Falcao'nun gösterdiği tavır, "Galatasaray'ı kafasından silmiş" yorumlarını da beraberinde getirdi. Başkan Burak Elmas'ın yaptığı, "Falcao'nun yıllık brüt maliyeti 9.5 milyon dolar" açıklamasının da bu tavırda etkili olduğu belirtiliyor.