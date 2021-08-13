Radamel Falcao Galatasaray’ı sildi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkarılan Radamel Falcao ile görüşerek kendisine kulüp bulmasını istemişti. Teknik direktör Fatih Terim de Kolombiyalı yıldızı dün oynanan St. Johnstone maçının kadrosuna almamıştı.
TEK BİR PAYLAŞIM BİLE YAPMADI
Hem yönetim hem de Terim'in yeni sezonda takımda düşünmediği Falcao'dan flaş bir hamle geldi. Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın İskoçya'da aldığı 4-2'lik galibiyetle ilgili şu ana kadar tek bir paylaşım bile yapmadı.
KAFASINDAN SİLDİ
Daha önce sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçlardan sonra sürekli Sarı-Kırmızılı takımla ilgili paylaşımlarda bulunan Falcao'nun dün gösterdiği tavır, "Galatasaray'ı kafasından silmiş" yorumlarını da beraberinde getirdi.