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    • 13.08.2021 15:18
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    Radamel Falcao Galatasaray’ı sildi!

    Galatasaray, yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkarılan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile görüşerek kendisine kulüp bulmasını istemişti. Terim'in Avrupa sahnesinde yer vermediği Falcao Galatasaray’ın İskoçya’da aldığı 4-2’lik galibiyetle ilgili şu ana kadar tek bir paylaşım bile yapmadı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Falcao Galatasaray’ı sildi!

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkarılan Radamel Falcao ile görüşerek kendisine kulüp bulmasını istemişti. Teknik direktör Fatih Terim de Kolombiyalı yıldızı dün oynanan St. Johnstone maçının kadrosuna almamıştı.


    TEK BİR PAYLAŞIM BİLE YAPMADI
    Hem yönetim hem de Terim'in yeni sezonda takımda düşünmediği Falcao'dan flaş bir hamle geldi. Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın İskoçya'da aldığı 4-2'lik galibiyetle ilgili şu ana kadar tek bir paylaşım bile yapmadı.


    KAFASINDAN SİLDİ
    Daha önce sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçlardan sonra sürekli Sarı-Kırmızılı takımla ilgili paylaşımlarda bulunan Falcao'nun dün gösterdiği tavır, "Galatasaray'ı kafasından silmiş" yorumlarını da beraberinde getirdi.

        MALİYETİ 9.5 MİLYON DOLAR
        Başkan Burak Elmas'ın öncesi gün Divan Kurulu toplantısında yaptığı, "Falcao'nun yıllık brüt maliyeti 9.5 milyon dolar" açıklamasının da bu tavırda etkili olduğu belirtiliyor.


        MEKSİKA KULÜPLERİ İLE ANILIYOR
        Menajeri aracılığıyla kendisine takım arayan 35 yaşındaki golcünün ismi Meksika kulüpleri ile anılıyor. Ancak Falcao'nun yüksek maaşı nedeniyle görüşmelerde henüz bir ilerleme sağlanamadı. Büyük bir sürpriz yaşanmaması durumunda yıldız futbolcunun takımda kalması ve sözleşmesini Galatasaray'da tamamlaması bekleniyor.

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