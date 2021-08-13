Radamel Falcao Galatasaray’ı sildi!



TEK BİR PAYLAŞIM BİLE YAPMADI

Hem yönetim hem de Terim'in yeni sezonda takımda düşünmediği Falcao'dan flaş bir hamle geldi. Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın İskoçya'da aldığı 4-2'lik galibiyetle ilgili şu ana kadar tek bir paylaşım bile yapmadı.