Derbi maçları ne zaman oynanacak? 2021-2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ilk hafta hakemleri belli oldu mu?

2021-2022 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Süper Lig'de 90 günlük hasret sona eriyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile 2020-2021 sezonu 15 Mayıs'ta tamamlanmıştı. Sporseverler yeni sezon için geri sayıma başladı. Özellikle TFF'nin statlara giriş şartını yeniden düzenlemesiyle, yeni sezonda taraftarlar maçları tirübünden izleyebilecek. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ilk hafta hakemleri belli oldu mu? İşte yeni sezona dair tüm bilgiler!
SÜPER LİG'DE 2021-2022 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de 90 günlük hasret sona eriyor. Ligin 2021-2022 sezonu heyecanı, 13 Ağustos Cuma günü başlayacak.
Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla 15 Mayıs'ta tamamlanan 2020-2021 sezonunun ardından Süper Lig'de 64. sezonun perdesi, İstanbul'da son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla açılacak.
Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.
13 İLDEN 20 TAKIM
Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir) yer alacak.
Ligde Adana'dan Adana Demirspor, Antalya'dan Fraport TAV Antalyaspor ve Alanyaspor, İzmir'den Altay ve Göztepe, Kayseri'den Kayserispor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Konya'dan İttifak Holding Konyaspor, Malatya'dan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep, Giresun'dan Giresunspor, Rize'den Çaykur Rizespor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.