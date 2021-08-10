Paris'te büyük heyecan: Messi'nin bugün PSG'ye imza atması bekleniyor

Dünya futbol tarihinin en önemli transferlerinden birisi için geri sayıma geçildi... Barcelona'dan gözyaşları içinde ayrılan ve serbest kalan Lionel Messi'nin bugün PSG ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Arjantinli yıldızın menajerliğini yapan babası Jorge Messi'nin Fransız kulübüyle dün görüştüğü ve kesin anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Bugün Messi'nin Paris'e gitmesi ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı konuşuluyor.

PSG'nin aynı Neymar transferinde olduğu gibi Messi'yi de Eyfel Kulesi üzerinde yapılacak ışık gösterisi ile dünyaya duyuracağı ifade ediliyor. Messi'nin 30 milyon Euro garanti ücret alacağı, bonus maddeleri ile birlikte rakamın 50 milyon Euro'nun üzerine çıkacağı öğrenildi. Arjantinli süper yıldızın PSG'de 19 numaralı formayı giyeceği ve formaların hazırlanmaya başladığı da gelen bilgiler arasında.

SANKİ DÜNYA KARMASI

Messi transferi sonrası PSG kadrosu adeta dünya karmasını andıracak. Neymar, Mbappe, Messi, Sergio Ramos ve Di Maria birlikte oynayacak.