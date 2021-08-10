Genç boksör Buse Naz Çakıroğlu, gözünü Paris Olimpiyatları'na dikti: 2024'te altın benim

Boksta kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan ve tarihe geçen Buse Naz Çakıroğlu gözünü altın madalyaya dikti.

İstanbul dönüşü havalimanında açıklamalar yapan genç sporcu, "Bizden sonra gelecek kardeşlerimizin yolunu açtık. Başardıklarımız 2024 Paris için de çok büyük umut oldu. Artık tek hedefim bundan sonraki Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyatta bu madalyanın rengini altına çevirmek" diye konuştu.

ÇOK BÜYÜK BİR DESTEK GÖRDÜK



Tokyo'da büyük bir destek gördüklerini söyleyen Buse Naz, "Fenerbahçe Kulübü'ne, başkanımız Ali Koç'a, antrenörüm Nazım Yiğit'e, aileme, spor bakanımıza, genel müdürümüze herkese çok teşekkür ediyorum. Tokyo'da her gün beraberdik, hep bizi desteklediler. Her zaman telefonla görüştük, bu bizim için önemli" dedi.

DAVUL ZURNALI KARŞILAMA

Türkiye'yi Tokyo'da temsil eden sporculardan bir bölümü yurda döndü. Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen kafile için coşkulu karşılama düzenlendi. Kafile çiçeklerle, davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Çok sayıda federasyon yetkilisi de sporcularımızın yanında yer aldı.