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    Danimarkalı yıldız golcü dün Trabzon'a ayak bastı: Hoşgeldin yeni kral Andreas Cornelius

    Bordo-Mavililer’in Parma’dan transfer ettiği Danimarkalı yıldız golcü dün Trabzon’a ayak bastı... Fırtına’nın yeni kralı uçaktan iner inmez iddialı açıklamalara imza attı...

    Hoşgeldin yeni kral

    Trabzonspor yeni kralına dün kavuştu. Andreas Cornelius dün Trabzon'a ayak bastı. 28 yaşındaki Danimarkalı golcü uçaktan iner inmez iddialı açıklamalara imza attı.

    Oyuncuyla 1 milyon 500 bin Euro maaş ve bonuslarla birlikte 2 milyon 200 bin Euro ücret için anlaşan Trabzonspor, yaklaşık 1.5 ay önce oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonunu 8 milyon 400 bin Euro vererek kullanan Parma kulübünü de uzun çabalar sonucunda 5 milyon 100 bin Euro bonservis bedeli konusunda ikna etti.

    Daha sonra bu bedeli 5 yıla yayma konusunda yapılan pazarlıklarda da anlaşma sağlandı. Cornelius, teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği transfer listesinin en başında bulunuyordu. Cornelius, Parma ile hazırlık kampı geçirdiği için fiziksel anlamda çok iyi durumda...

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