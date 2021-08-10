Alperen Şengün şovla başladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA ekibi Houston Rockets tarafından draft Alperen Şengün, Yaz Ligi'ne çok iyi başladı. Milli basketbolcu Cleveland maçında 15 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.
BURSA'DA BÜYÜK HEYECAN
Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te heyecan Türkiye'ye taşınıyor. Drift araçlarının tozu dumana katacağı Türkiye Finali, 29 Ağustos'da Bursa'da yapılacak.
TARİHİ BİR OLİMPİYATTI
Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar tarihi bir olimpiyat geçirdiklerini söyledi. Adar, "Tokyo'ya gitmeden önce de hedefimizin madalya olduğunu söylemiştik. 3 madalya kazandık ve bu olimpiyatlar tarihe geçecek. Herkes neredeyse ilk madalyasını aldı. Türk kadın güreşi tarihinde ilk madalyayı kazandım, çok mutlu ve çok gururluyum" açıklamasını yaptı.