Alperen Şengün şovla başladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK GERİLİM

İskoç ekibi St. Johnstone karşısında şok bir beraberlik alan G.Saray'da Muslera'nın büyük hatası gündeme oturmuştu. Penaltıya neden olup kırmızı kart gören Uruguaylı kaleci, PSV maçının ardından bir kez daha şimşekleri üzerine çekti. Maç sonrası Fatih Terim ve Muslera arasında soyunma odasında gerilim yaşandığı ortaya çıktı. Öfkeli olan Terim'in tecrübeli kaleciye sert şekilde tepki gösterdiği belirlendi. Muslera'nın da altta kalmadığı ve kendini savunmak için karşılık verdiği ifade edildi. Bunun üzerine soyunma odasındaki elektriklenme daha da büyüdü. Fatih Terim'in yaşanan gerilim sonrası çok sinirli bir şekilde soyunma odasını terk ettiği öğrenildi.