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    Alperen Şengün şovla başladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    NBA ekibi Houston Rockets tarafından draft Alperen Şengün, Yaz Ligi’ne çok iyi başladı. Milli basketbolcu Cleveland maçında 15 sayı, 15 ribauntla “double-double” yaptı.

    Alperen şovla başladı!

    NBA ekibi Houston Rockets tarafından draft Alperen Şengün, Yaz Ligi'ne çok iyi başladı. Milli basketbolcu Cleveland maçında 15 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

    BURSA'DA BÜYÜK HEYECAN
    Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te heyecan Türkiye'ye taşınıyor. Drift araçlarının tozu dumana katacağı Türkiye Finali, 29 Ağustos'da Bursa'da yapılacak.

    TARİHİ BİR OLİMPİYATTI
    Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar tarihi bir olimpiyat geçirdiklerini söyledi. Adar, "Tokyo'ya gitmeden önce de hedefimizin madalya olduğunu söylemiştik. 3 madalya kazandık ve bu olimpiyatlar tarihe geçecek. Herkes neredeyse ilk madalyasını aldı. Türk kadın güreşi tarihinde ilk madalyayı kazandım, çok mutlu ve çok gururluyum" açıklamasını yaptı.

        TRABZONSPOR'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
        Trabzonspor Molde maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmanda sakatlıkları devam eden Dorukhan, A.Ömür ve Koita yer almadı.

        KOUYATE İÇİN KRİTİK SAATLER
        Trabzonspor Crystal Palace'ın 31 yaşındaki stoperi Cheikhou Kouyate için bekleyişini sürdürüyor. Hem stoper hem de ön libero mevkisinde forma giyen tecrübeli oyuncunun bu hafta Trabzonspor'a kesin dönüş yapması bekleniyor. Yönetim onun durumuna göre hareket edecek.

        YUSUF BARASİ İÇİN TRANSFER SAVAŞI!
        Galatasaray ve F.Bahçe, Yusuf Barasi'nin peşine düştü. Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın alt yapısında görev yapan 18 yaşındaki hücum oyuncusu için iki dev transfer savaşına girdi.

            SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK GERİLİM
            İskoç ekibi St. Johnstone karşısında şok bir beraberlik alan G.Saray'da Muslera'nın büyük hatası gündeme oturmuştu. Penaltıya neden olup kırmızı kart gören Uruguaylı kaleci, PSV maçının ardından bir kez daha şimşekleri üzerine çekti. Maç sonrası Fatih Terim ve Muslera arasında soyunma odasında gerilim yaşandığı ortaya çıktı. Öfkeli olan Terim'in tecrübeli kaleciye sert şekilde tepki gösterdiği belirlendi. Muslera'nın da altta kalmadığı ve kendini savunmak için karşılık verdiği ifade edildi. Bunun üzerine soyunma odasındaki elektriklenme daha da büyüdü. Fatih Terim'in yaşanan gerilim sonrası çok sinirli bir şekilde soyunma odasını terk ettiği öğrenildi.

            BECALİ'NİN MORUTAN UMUDU!
            S.Bükreş'in sahibi Gigi Becali, G.Saray'ın Morutan'ı istediğini duyunca kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı. Becali, "G.Saray, istediğim fiyata bonuslarla ulaşacaktır" dedi.

            SAKATLANAN AGÜERO 10 HAFTA OYNAMAYACAK
            İspanya             ekibi Barcelona'nın Arjantinli golcü futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta forma giyemeyecek. Barcelona, 33 yaşındaki Agüero'nun tendon sakatlığı sebebiyle 10 hafta takımdan uzak kalacağını duyurdu. M.City'den ayrılan Agüero City ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

                KAYSERİSPOR KALECİ BİLAL'İ TRANSFER ETTİ
                Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kaleye takviye yaptı. Sarı kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Hollanda doğumlu genç kaleci Bilal Bayazit ile 3 yıllık sözleşme yaptığını kamuoyu ile paylaştı. Bilal Bayazit, Sarı kırmızılı takımın üç kalecisinden biri oldu. Bilal, Doğan Alemdar ve Silviu Lung ile forma rekabet yaşayacak.

                CANER ERKİN ÇAYKUR RİZE'DE
                Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu bu hafta içinde Karadeniz ekibine katılacak. Anlaşma şartları ile birlikte Fenerbahçe'nin Rize'den bonservis bedeli alıp almayacağı hakkında ise açıklama yapılmadı.

                PEREİRA'NIN 1 TELEFONU YETTİ
                Güney Koreli stoper Min Jae Kim'in transferinde Pereira'nın etkin bir rol oynadığı öğrenildi. Çin Ligi'nden tanıdığı Kim'i telefonla arayan Pereira, süreci hızlandırdı.

                    FENERBAHÇE GİRESUN'U 3 GOLLE DEVİRDİ
                    Fenerbahçe, Süper Lig öncesindeki son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup eitti. Sahaya Altay-Tisserand, Szalai, Novak-Osayi, Gustevo, Zajc, Ferdi- Pelkas, Mesut Özil- Serdar Dursun 11'iyle çıkan Fenerbahçe 22. dakikada öne geçti. Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda topa Serdar Dursun kafayla vururken, Zeki Yavru'nun çizgiden çıkardığı meşin yuvarlağı Atilla Szalai ağlara gönderdi: 0-1. 44. dakikada Zajc'ın kullandığı kornerde kaleci Okan Kocuk boşa çıktı. Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi: 0-2. 60. dakikada Joey'in ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluştu: 1-2. 76'da Valencia, soldan rakibini geçti ve dar açıdan klas bir vuruşla skoru belirledi: 1-3.

                    KEMAL ADEMİ KHİMKİ İLE ANLAŞTI
                    Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Rusya'ya göndermeye hazırlanıyor. Rus basınında çıkan habere göre Khimki, golcü futbolcunun transferinde Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı.

                    ABDULLAH AVCI'YA 20 MİLYON TL!
                    Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 TL'lik ödeme yaptıklarını açıkladı. Dün geç saatlenrde yapılan açıklamada hukuki sürecin devam ettiği de ifade edildi.

                        GHEZZAL Ç.RİZE MAÇINDA 11'DE
                        Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal için geri sayım sürüyor. Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli dün yazışmaları tamamlamak için İstanbul'a geldi. Ghezzal'ın da en geç yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Yıldız futbolcunun lisans işlerinin hemen tamamlanacağı ve Rizespor maçında 11'de sahaya çıkacağı belirlendi.
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                        Biden’dan flaş 11 Eylül saldırısı kararı
                        Haberler Spor Alperen Şengün şovla başladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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