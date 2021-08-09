Barcelona'daki 21 yıllık kariyerine nokta koyan Lionel Messi, kendisi için düzenlenen veda törenine katıldı. Katalan ekibinin düzenlediği törende duygu dolu anlar yaşayan 34 yaşındaki Messi, konuşmasına başlayacağı sırada gözyaşları içinde kaldı.

Messi, "Bunca yıldan sonra bu benim için çok zor. Geçen yıl ayrılmaya ikna olmuştum ama bu yıl değil. Burası bizim evimiz ve Barcelona'yı çok seviyoruz. 21 yıl sonra eşim ve üç Arjantinli-Katalan olarak buradan ayrılıyorum. Geri döneceğiz, burası bizim evimiz ve çocuklarıma da söz verdim. Başkan Laporta ve kulüp, kalmam için her şeyi ayarlamıştı ancak bu mümkün olmadı. Tüm diyeceğim bu. Çok şey söylendi ve ben de kalmak istedim ama La Liga yönetimi ile ilgili şeyler yüzünden olmadı" dedi.

Messi, "Hiçbir kulübe söz vermedim. PSG de ihtimaller arasında" ifadesini de kullanndı.