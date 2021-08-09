Matias Vina Roma’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

DAHA GENÇ DAHA ÖFKELİ!

Galatasaray bu sezon transfer ettiği genç oyuncularla dikkat çekiyor. Savaşan bir takım oluşturmak isteyen Cimbom, Cicaldau (24), Berkan Kutlu (23), Barış yılmaz (21), Sacha Boey (20) gibi isimleri açıkladı. Sarı- Kırmızılılar'ın henüz resmi olarak açıklamadığı Victor Nelsson'ın yaşı da 22... Galatasaray'da Kerem, Taylan ve Mohamed gibi gençler de kadroda yer alıyor.