Matias Vina Roma’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Roma, Palmeiras'ın 23 yaşındaki Uruguaylı sol beki Matias Vina'yı kadrosuna kattı. İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Roma bu transfer için 13 milyon Euro ödeyecek.
MİCHAEL FREY'DEN 68 DAKİKADA 5 GOL
Belçika Ligi 3. haftasında Antwerp, Standart Liege'i deplasmanda 5-2 mağlup etti. Antwerp'in gollerini 6, 37, 59, 52 ve 68. dakikadalarda Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey attı. Antwerp, bu galibiyetle 3. maçlar sonunda Belçika Ligi'ndeki ilk puanlarını almış oldu.
TÜRK HAKEM KOBAŞ'A ÖLÜM TEHDİDİ!
TOKYO 2020'de görevli tek Türk Karate hakemi olan Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcuyu diskalifiye ettiği +75 kilo finalinden sonra ölüm tehditleri almaya başladı. Kobaş, tehditlerin eşi ve oğluna da sosyal medya üzerinden yapıldığını söyledi. Kobaş, "300 bini aşkın mesaj aldım. İçlerinde ölüm tehditi olanlar da vardı. Tehditler eşim ve oğluma da ulaştı" dedi.