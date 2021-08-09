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    Matias Vina Roma’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Roma, Palmeiras'ın 23 yaşındaki Uruguaylı sol beki Matias Vina'yı kadrosuna kattı. İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Roma bu transfer için 13 milyon Euro ödeyecek.

    Matias Vina Roma’da

    Roma, Palmeiras'ın 23 yaşındaki Uruguaylı sol beki Matias Vina'yı kadrosuna kattı. İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Roma bu transfer için 13 milyon Euro ödeyecek.

    MİCHAEL FREY'DEN 68 DAKİKADA 5 GOL
    Belçika     Ligi 3. haftasında Antwerp, Standart Liege'i deplasmanda 5-2 mağlup etti. Antwerp'in gollerini 6, 37, 59, 52 ve 68. dakikadalarda Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey attı. Antwerp, bu galibiyetle 3. maçlar sonunda Belçika Ligi'ndeki ilk puanlarını almış oldu.

    TÜRK HAKEM KOBAŞ'A ÖLÜM TEHDİDİ!
    TOKYO 2020'de görevli tek Türk Karate hakemi olan Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcuyu diskalifiye ettiği +75 kilo finalinden sonra ölüm tehditleri almaya başladı. Kobaş, tehditlerin eşi ve oğluna da sosyal medya üzerinden yapıldığını söyledi. Kobaş, "300 bini aşkın mesaj aldım. İçlerinde ölüm tehditi olanlar da vardı. Tehditler eşim ve oğluma da ulaştı" dedi.

        TOKYO'DA MUHTEŞEM KAPANIŞ
        Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesinin ardından 23 Temmuz 2021'de başlayan 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için tüm müsabakaların tamamlanmasının ardından muhteşem bir kapanış töreni düzenlendi. Tokyo 2020'nin 13 madalya ile tarihimizde en çok madalya kazandığımız olimpiyat olarak Türkiye için de özel bir anlamı olacak.

        FİLEDE ZAFER ABD'NİN
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda altın madalyayı ABD kazandı. ABD, finalde Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25- 14'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

        BRİTANYALI ÇİFTTEN 15 MADALYA
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet yol yarışında altın madalya alan Jason Kenny, eşi Laura Kenny ile olimpiyat oyunlarındaki 15. madalya sevincini yaşadı.Çift alkış aldı.

            BENFİCA İLE BİR KEZ DAHA
            Galatasaray             Gedson Fernandes'in peşini bırakmıyor. Cimbom'un Portekizli yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için yeni bir hamle daha yapacağı öğrenildi. Aslan, bu hafta Benfica yönetimi ile transfer için temas kuracak.

            DAHA GENÇ DAHA ÖFKELİ!
            Galatasaray bu sezon transfer ettiği genç oyuncularla dikkat çekiyor. Savaşan bir takım oluşturmak isteyen Cimbom, Cicaldau (24), Berkan Kutlu (23), Barış yılmaz (21), Sacha Boey (20) gibi isimleri açıkladı. Sarı- Kırmızılılar'ın henüz resmi olarak açıklamadığı Victor Nelsson'ın yaşı da 22... Galatasaray'da Kerem, Taylan ve Mohamed gibi gençler de kadroda yer alıyor.

            VİCTOR NELSSON 2026'YA KADAR CİMBOM'DA
            G.Saray Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson'un transferinde mutlu sona ulaştı. Danimarkalı stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Cim-Bom'da yönetimin de Cicaldou'da olduğu gibi oyuncunun çıkış maddesini yüksek tutacağı ve yine 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin yapılacak anlaşmaya yazılacağı öğrenildi.

                3.4 MİLYON LİRA KAZANDI
                Trabzonspor,                 Molde maçından 2 milyon 400 bin TL tribün geliri elde ederken maç günü TS Club mağazalarındaki satışın da arttığı ve buradan da 1 milyon TL'ye yakın bir hasılat elde edildiği ifade edildi. Karadeniz Fırtınası, Konferans Ligi ön elemesinde oynadığı maç sonrası 3 milyon 400 bin lirayı kasasına koydu.

                TRABZONSPOR İÇİN ERCAN KARA İDDİASI
                Trabzonspor'un                 alternatif golcü adayları arasında Ercan Kara'nın olduğu iddia edildi. 25 yaşındaki golcünün, Avusturya ekibi Rapid Wien ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

                TOPRAK RAZGATLIOĞLU ÇEKYA'DA 1. OLDU
                Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki altıncı ayağında ikinci yarış için koşulan Superpole yarışını kazandı. Toprak Razgatlıoğlu, 4,2 kilometrelik Most Pisti'nde bugün TSİ 16.15'te başlayacak ikinci yarış öncesi sırlama turlarında damalı bayrağı ilk sırada geçti.

                    BURAK VE CENGİZ SEZONA GOLLE BAŞLADI
                    Fransa 1.Ligi'nde son şampiyon Lille, yeni sezonun açılış haftasında Metz deplasmanından, 90+6'da Burak Yılmaz'ın attığı golle 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bir diğer milli futbolcumuz Cengiz Ünder de Marsilya forması ile çıktığı ilk maçta Montpellier ağlarını sarstı. Marsilya 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı.

                    BURSASPORLU RAMAZAN'IN ÇAPRAZ BAĞI KOPTU
                    Bursaspor'un genç futbolcusu Ramazan Keskin'in, dünkü antrenmanda sağ diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Yapılan açıklamada "Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Ramazan Keskin'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

                    YÖNETİM PELKAS'TA TAVİZ VERMİYOR
                    Pelkas için önceki gün Fener yönetimine 8 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ancak kapıyı 10 milyondan açan yönetimin teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

                        FENER'İN RAKİBİ GİRESUNSPOR
                        Fenerbahçe, Süper Lig öncesi son hazınrlık maçını bugün 20.00'de Giresunspor ile yapacak. Karşılaşma Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

                        ORTA SAHADAKİ REKABET GÖZ KAMAŞTIRIYOR
                        Fenerbahçe Zajc'ın müthiş formuyla 11'ın dışında kalan Jose Sosa, Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş, formasını geri almak için müthiş bir rekabetin içine girmiş durumdalar. Orta sahadaki zenginlik bu bölgede kimseye formuz kalma şansı vermiyor.

                        BURAK KAPACAK AYAĞININ TOZUYLA
                        Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertli kulübün Bursaspor'dan transfer ederek kadrosuna kattığı Burak Kapacak takımla ilk idmanına çıktı. Saat 09.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bi- reysel çalışmalarla noktalandı. Sarı- Lacivertli futbolcuların antrenmkandaki istekli ve hırslı halleri dikkatlerden kaçmadı.

                            MERT GÜNOK BİTTİ BİTİYOR
                            Beşiktaş                             Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanına tecrübeli bir kaleci istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın Medipol Başakşehir ile görüşmelerde son aşamaya geldiği ve transferin önümüzdeki hafta sonuçlanacağı bildirildi.

                            BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDE GHEZZAL SEFERBERLİĞİ
                            Beşiktaş'ta                             Rachid Ghezzal seferberliği yaşanıyor... Siyah-Beyazlılar'ın her konuda anlaştığı Cezayirli futbolcunun dün Leicester City'nin kampından ayrıldığı ve bu gece İstanbul'a gelmesinin beklendiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de Ghezzal'ın evraklarının yetiştirilmesi için çalışmalara hız verdiği ve oyuncunun lisansını cuma günü oynanacak Rize maçına kadar yetiştirmeye çalıştığı belirtildi.

                            STOPERE YENİ ADAY NİCOLAS N'KOULOU
                            Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme yeni bir isim daha geldi. Bordo-Mavililer, şu an boşta olan Kamerunlu Nicolas N'Koulou ile ilgileniyor.

                                G.SARAY'A LETONYALI HAKEM
                                Avrupa                                 kupalarında temsilcilerimizin rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 12 Ağustos: St. Johnstone- Galatasaray: Andris Treimanis (Letonya), Molde-Trabzon: Adam Farkas (Macaristan), Sivas- Dinamo Batum: Ricardo De Burgos (İspanya)
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