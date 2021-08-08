Kapalı Kutu Göztepe! Yeni kadro analizi...

İzmir temsilcisi Göztepe, ideal 11'den sadece Alpaslan Öztürk'ü kaybetti... Genel anlamda bakıldığında scout transferlerine imza attılar. Makana Baku, Lourency, Dino Arslanagic ve David Tijanic gibi isimler tam bir 'Kapalı Kutu' Göztepe'de tecrübeli kadroyla yeni isimlerin kaynaşmasından ortaya çıkacak takım merak konusu…
GELENLER:
Cherif Ndiaye (Senegal-25 yaşında-Santrfor-1.15 milyon Euro): İzmir ekibinde geçen sezon kiralık oynayan golcü futbolcunun bonservisi alındı.
Makana Baku (Kongo-23 yaşında-Sol Kanat-350 bin Euro): Performansı en çok merak edilen isimlerden biri…