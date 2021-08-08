Kapalı Kutu Göztepe! Yeni kadro analizi...

David Tijanic (Slovenya-24 yaşında-On Numara-Bedelsiz): Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan yıldız oyuncu, teknik kapasitesiyle büyük güç katacaktır.

GİDENLER:

Alpaslan Öztürk (Galatasaray-Bedelsiz)

Burak Süleyman (Bandırma-Bedelsiz)

Batuhan Kırdaroğlu (Menemen-Kiralık)



HAZIRLIK MAÇLARI:

Göztepe-Ümraniye: 1-1



Göztepe-Nazilli Bld.: 3-1



Göztepe-Menemen: 3-2



Göztepe-Altınordu: 2-0

TAKIMIN ARTILARI: Göztepe, çekirdek kadroyu korumanın yanı sıra geçen sezonki teknik ekibiyle yola devam ediyor. Soner, Halil, Jahovic gibi isimlerle yola devam eden Göztepe'nin bu sezon arkasında itici gücü, taraftarı da olacak. Bu da onlar için büyük avantaj…

TAKIMIN EKSİLERİ: Göztepe'de 10 numara pozisyonunda elde sadece David Tijanic var. İzmir ekibi biraz da onun iyi performansına mahkum durumda. Transfer sezonu bitmeden oraya alternatif bir isim katacaklarını düşünüyorum.