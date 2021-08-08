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    • 08.08.2021 16:44
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    • 08.08.2021 17:00
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    Kapalı Kutu Göztepe! Yeni kadro analizi...

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de gidenler ile gelenler sonrası takımın son hali merak ediliyor. İlk 11'de sadece Alpaslan Öztürk'ü kaybeden İzmir ekibinin yeni kadrosunun detayları takvim.com.tr'de....

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Kapalı Kutu Göztepe

    İzmir temsilcisi Göztepe, ideal 11'den sadece Alpaslan Öztürk'ü kaybetti... Genel anlamda bakıldığında scout transferlerine imza attılar. Makana Baku, Lourency, Dino Arslanagic ve David Tijanic gibi isimler tam bir 'Kapalı Kutu' Göztepe'de tecrübeli kadroyla yeni isimlerin kaynaşmasından ortaya çıkacak takım merak konusu…

    GELENLER:

    Cherif Ndiaye (Senegal-25 yaşında-Santrfor-1.15 milyon Euro): İzmir ekibinde geçen sezon kiralık oynayan golcü futbolcunun bonservisi alındı.

    Makana Baku (Kongo-23 yaşında-Sol Kanat-350 bin Euro): Performansı en çok merak edilen isimlerden biri…

        Atakan Çankaya (Türkiye-23 yaşında-Ön libero-Kiralık): Sert futboluyla orta sahaya büyük bir enerji katacaktır.

        Kahraman Demirtaş (Türkiye-27 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Altınordu'da muhteşem bir sezon geçirdikten sonra Göztepe'ye transfer oldu.

        Lourency (Brezilya-25 yaşında-Sağ Kanat-Bedelsiz): Scout ekibinin son keşfi… Brezilyalı yıldız Süper Lig'de iz bırakabilecek bir performans sergileyebilir.

            Seydine N'Diaye (Senegal-23 yaşında-Lyon B-Bedelsiz): Stoper bölgesine alternatif olacak bir isim.

            Dino Arslanagic (Belçika-28 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Bosna asıllı Belçikalı stoper kariyerinde 225 maça çıktı. 10 golü var.

            David Tijanic (Slovenya-24 yaşında-On Numara-Bedelsiz): Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan yıldız oyuncu, teknik kapasitesiyle büyük güç katacaktır.

            GİDENLER:

            Alpaslan Öztürk (Galatasaray-Bedelsiz)

            Burak Süleyman (Bandırma-Bedelsiz)

            Batuhan Kırdaroğlu (Menemen-Kiralık)

            HAZIRLIK MAÇLARI:

            Göztepe-Ümraniye: 1-1

            Göztepe-Nazilli Bld.: 3-1

            Göztepe-Menemen: 3-2

            Göztepe-Altınordu: 2-0

            TAKIMIN ARTILARI: Göztepe, çekirdek kadroyu korumanın yanı sıra geçen sezonki teknik ekibiyle yola devam ediyor. Soner, Halil, Jahovic gibi isimlerle yola devam eden Göztepe'nin bu sezon arkasında itici gücü, taraftarı da olacak. Bu da onlar için büyük avantaj…

            TAKIMIN EKSİLERİ: Göztepe'de 10 numara pozisyonunda elde sadece David Tijanic var. İzmir ekibi biraz da onun iyi performansına mahkum durumda. Transfer sezonu bitmeden oraya alternatif bir isim katacaklarını düşünüyorum.

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