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    Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Oğuz Kağan Güçtekin: Vitor Pereira kapıyı gösterince kapış kapış...

    Fenerbahçe’de kadro dışı kalan futbolculara Süper Lig kulüplerinin büyük ilgisi var. Mame Thiam, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş’ün yeni takımları bu hafta belli olabilir...

    Fenerli topçular kapış kapış

    Fenerbahçe'de transferler devam ederken, teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda görmek istemediği futbolculara büyük ilgi var. Bu durum FFP ve maaş limiti nedeniyle sıkıntı yaşayan Sarı- Lacivertli kurmayları oldukça rahatlatacağa benziyor. Mame ThiamAntalyaspor, Medipol Başakşehir ve ligin yeni takımı Giresunspor istiyor. Sadık Çiftpınar ise eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaşmak üzere. Sinan Günüş'e talipler ise Ege'den geldi. 2 İzmir takımı Göztepe ve Altay'ın yanı sıra Denizlispor'un da Sinan Gümnüş için girişimde bulunduğu ifade ediliyor. Bu arada TFF 1. Lig kuübü Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Yeşil- Beyazlı kulübe 2 oyuncusunu vermek üzere. Bu iki oyuncunun Oğuz Kağan Güçtekin ile Murat Sağlam'ın olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'de kadroda tensikatın devam edeceği gerek Süper Lig gerekse de TFF 1. Lig kulüpleri ile temasların devam edeceği gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Oğuz Kağan Güçtekin: Vitor Pereira kapıyı gösterince kapış kapış...
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