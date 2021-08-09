Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarını sürdüren Giresunspor ve Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı yayınlanıyor.
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE | CANLI
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Alexis Perez, Hüsamettin, Douglas, Zeki Yavru, Joey, Nalepa, Flavio, Serginho, Esat, Balde
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun