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    • Spor
    • 09.08.2021 20:07
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    • 09.08.2021 20:07
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    Giresunspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarını sürdüren Giresunspor ve Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Giresunspor - Fenerbahçe | CANLI

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarını sürdüren Giresunspor ve Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

    Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı yayınlanıyor.

    GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE | CANLI
    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Giresunspor: Okan, Alexis Perez, Hüsamettin, Douglas, Zeki Yavru, Joey, Nalepa, Flavio, Serginho, Esat, Balde

    Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

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