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    • Spor
    • 09.08.2021 22:03
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    • 09.08.2021 22:22
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    Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 TL tazminat ödedi

    Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'ya yasal faizleri ile birlikte toplam 20 milyon 12 bin 192 TL ödeme yapıldığını ve anılan karar ile yapılmış olan ödemeyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Beşiktaş’tan Avcı’ya 20 milyonluk tazminat!

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş, yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yaptı.



    Konuya ilişkin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıklama yapıldı.


    KAP'a gönderilen açıklamada, "TFF Tahkim Kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden alınmak üzere, söz konusu dosyaya yasal faizleriyle birlikte toplam 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yapılmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödemeyle ilgili hukuki süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



    TFF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU'NUN KARARI
    TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 15 Nisan 2021'de aldığı kararla Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatı ödemesine, tazminatın fesih tarihi olan 29 Ocak 2020'den itibaren işleyecek yasal faizi ve 520 bin 200 lira yargılama gideriyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Tahkim Kuruluna müracaat yolu açık olmak üzere karar vermişti.
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    Haberler Spor Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 TL tazminat ödedi
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