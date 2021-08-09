Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 TL tazminat ödedi





Konuya ilişkin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıklama yapıldı.



KAP'a gönderilen açıklamada, "TFF Tahkim Kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden alınmak üzere, söz konusu dosyaya yasal faizleriyle birlikte toplam 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yapılmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödemeyle ilgili hukuki süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.