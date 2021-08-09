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    Galatasaray'da transfer harekatı: Sağa Hırvat yıldız Robert Muric!

    Kadrosuna kattığı genç isimlerle adından söz ettiren Galatasaray'da yeni hedef Robert Muric... Yeni bir yapılanmaya giden Sarı-Kırmızılılar'ın Hırvatistan Ligi ekiplerinden Rijeka'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Robert Muric ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Hırvat basınının iddiasına göre sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan yıldız oyuncu için kulübünün 1.5 milyon Euro bonservis ücreti istediği öğrenildi.

    Sağa Hırvat yıldız Robert Muric!

    Kadrosuna kattığı genç isimlerle adından söz ettiren Galatasaray'da yeni hedef Robert Muric... Yeni bir yapılanmaya giden Sarı-Kırmızılılar'ın Hırvatistan Ligi ekiplerinden Rijeka'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Robert Muric ile yakından ilgilendiği iddia edildi.

    Hırvat basınının iddiasına göre sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan yıldız oyuncu için kulübünün 1.5 milyon Euro bonservis ücreti istediği öğrenildi.

    Galatasaray scoutlarının oyuncu için Teknik Direktör Fatih Terim'e olumlu rapor verdiği bildirildi. Aslan oyuncuyu kadrosunda istiyor.

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    Haberler Spor Galatasaray'da transfer harekatı: Sağa Hırvat yıldız Robert Muric!
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