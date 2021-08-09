Galatasaray'da transfer harekatı: Sağa Hırvat yıldız Robert Muric!

Kadrosuna kattığı genç isimlerle adından söz ettiren Galatasaray'da yeni hedef Robert Muric... Yeni bir yapılanmaya giden Sarı-Kırmızılılar'ın Hırvatistan Ligi ekiplerinden Rijeka'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Robert Muric ile yakından ilgilendiği iddia edildi.

Hırvat basınının iddiasına göre sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan yıldız oyuncu için kulübünün 1.5 milyon Euro bonservis ücreti istediği öğrenildi.

Galatasaray scoutlarının oyuncu için Teknik Direktör Fatih Terim'e olumlu rapor verdiği bildirildi. Aslan oyuncuyu kadrosunda istiyor.