Emine Erdoğan şampiyon Mete Gazoz'u kabul etti: Başarı tesadüf değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz'u kabul etti.

Huber Köşk'ünde gerçekleştirilen görüşmede, Mete Gazoz'un ailesi de yer aldı. Milli okçu Gazoz, bu süreçte en büyük destekçisinin annesi ve babası olduğunu, yıllardır birlikte bugünler için çalıştıklarını anlattı.

TÜM SPORCULARA ÖRNEK OLMALI...

Emine Erdoğan "Başarı tesadüf değil, gerçek şampiyon Mete'nin anne babasıdır" ifadesini kullandı.

Mete Gazoz'un, kız kardeşinin de okçulukla ilgilendiğini söylemesi üzerine Erdoğan, kardeşinin de ağabeyinin açtığı yolda ilerleyeceğine inandığını dile getirdi. Emine Erdoğan, Mete'nin başarısının tüm sporcular ve ailelerine örnek olması temennisinde bulunurken, Milli okçu Mete Gazoz da Türkiye'yi gururlandıracak yeni başarılar için özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.