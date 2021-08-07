Sivasspor son iki sezonda Avrupa'da en çok galibiyet alan Türk takımı oldu

Büyük takımlarımız Avrupa kupalarında üst üste kötü sonuçlar alırken göğsümüzü Sivasspor kabartıyor. Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petro Cup takımını eleyen Kırmızı- Beyazlılar, Dinamo Batumi deplasmanında da 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

Playoff'a yükselme yolunda dev bir adım atan Yiğidolar böylece son 3 Avrupa maçını da kazanmayı başardı. 8 eksikle gittiği Batumi deplasmanında yüzümüzü güldüren Sivasspor son iki sezonda Avrupa'da en çok kazanan Türk takımı oldu.

Son 19 resmi maçında bileği yükülmeyen Kırmızı-Beyazlılar'da başarının en büyük mirarı olan teknik direktör rıza Çalımbay büyük alkış topluyor.

38 MAÇTA 4 GALİBİYET!

Cimbom son 38 Avrupa maçında sadece 4 kez kazanabilirken, 23 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyet yüzdesi ise sadece 10 oldu.