Messi Barcelona'dan ayrıldı mı yoksa blöf mü? Barcelona Başkanı Laporta konuştu

- Spor
- 07.08.2021 Gazete
Messi'nin Barça'dan ayrılmasıyla La Liga'nın marka değerinin düşmesi bekleniyor.
Barcelona'nın Messi açıklamasıyla blöf yaptığı ve asıl amacının İspanya Futbol Federasyonu'nun harcama limiti kararlarını gözden geçirmesine neden olmak olduğu iddia edildi.
Ancak Barça taraftarı Messi'nin yasını tutmaya devam ediyor.
MESSi ELiNDEN GELENi YAPTI!
Barcelona Başkanı Laporta, son açıklamasında "Messi, Barcelona'da kalmak için elinden geleni yaptı. Her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. Laporta, "Üzgünüm ama mevcut şartlar nedeniyle en doğru kararı verdiğime inanıyorum" ifadesini kullandı.