Messi Barcelona'dan ayrıldı mı yoksa blöf mü? Barcelona Başkanı Laporta konuştu



Barcelona Başkanı Laporta, son açıklamasında "Messi, Barcelona'da kalmak için elinden geleni yaptı. Her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. Laporta, "Üzgünüm ama mevcut şartlar nedeniyle en doğru kararı verdiğime inanıyorum" ifadesini kullandı.