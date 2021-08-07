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    Messi Barcelona'dan ayrıldı mı yoksa blöf mü? Barcelona Başkanı Laporta konuştu

    Messi ile ayrılığı açıklayan Barcelona’nın amacının ligin değerinin düşmesi nedeniyle İspanya Federasyonu’nu köşeye sıkıştırmak ve limit için geri adım attırmak olduğu iddia edildi.

    Veda mı blöf mü?

    Barcelona önceki gece yaptığı açıklamada Lionel Messi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    La Liga'nın koyduğu kotalar nedeniyle sözleşmede çıkar yol bulamayan Barcelona, Arjantinli yıldıza veda etti.

    Bu ayrılık beraberinde bir iddiayı getirdi.

        Messi'nin Barça'dan ayrılmasıyla La Liga'nın marka değerinin düşmesi bekleniyor.

        Barcelona'nın Messi açıklamasıyla blöf yaptığı ve asıl amacının İspanya Futbol Federasyonu'nun harcama limiti kararlarını gözden geçirmesine neden olmak olduğu iddia edildi.

        Ancak Barça taraftarı Messi'nin yasını tutmaya devam ediyor.

            MESSi ELiNDEN GELENi YAPTI!


            Barcelona Başkanı Laporta, son açıklamasında "Messi, Barcelona'da kalmak için elinden geleni yaptı. Her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. Laporta, "Üzgünüm ama mevcut şartlar nedeniyle en doğru kararı verdiğime inanıyorum" ifadesini kullandı.
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