Tanganga korkutuyor!

İngiliz medyasına göre Galatasaray, Japhet Tanganga'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın 1 yıllık kiralama konusunda Tottenham Hotspur'la anlaştığı, genç stoperle de görüşmelerin çok olumlu sürdüğü belirtiliyor.
Ancak Tanganga'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar büyük bir endişe yaratıyor. 22 yaşındaki İngiliz yıldız son iki sezonda sırt, uyluk ve omuz bölgesinden 4 ayrı sakatlık yaşadı.
2019-20 sezonunda sırtındaki problem nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyen Tanganga geçen sezon ise uyluk bölgesinden üst üste iki kez sakatlandı.