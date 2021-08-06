Tanganga korkutuyor!

İngiliz basınına göre Galatasaray, Japhet Tanganga’nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar’ın 1 yıllık kiralama konusunda Tottenham Hotspur’la anlaştığı, genç stoperle de görüşmelerin çok olumlu sürdüğü belirtiliyor. Ancak Tanganga’nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar büyük bir endişe yaratıyor.