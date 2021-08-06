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    Karatede ilk olimpiyat madalyamızı Eray Şamdan ile kazandık

    Tokyo Olimipyat Oyunları’nda 67 kiloda Fransız Steven Da Costaya’ mağlup olan Eray Şamdan ülkemize gümüş madalya kazandırdı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer haberler...

    Helal olsun sana

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı. 24 yaşındaki Eray, Fransız Da Costa'ya 3 dakikalık ilk bölümde 2 puan verdi. Rakibine son anda 3 puan daha kaybeden milli sporcumuz, 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüş madalyayla tamamladı.

    MADALYA İÇİN MUTLUYUM
    Eray'ın madalyası, olimpiyat tarihinde Türkiye'nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti. Şamdan, "Böyle büyük bir organizasyonda madalya aldığım için çok mutluyum. Bu Türkiye'nin ilk karate madalyası bunun için de ayrıca mutluyum" dedi.



    HALKIMIZA ARMAĞAN OLSUN
    Başarılı sporcu, sözlerine şöyle devam etti: "Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz zor zamanlardan geçerken bizler burada başarılarımızla vatandaşlarımızın gönlüne bir nebze olsun su serpebilirsek, ne mutlu bize" diye konuştu.



    TAHA AKGÜL KAYIPLARDA!
    Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül, çeyrek finalde ABD'li Gable Dan Steveson'a farklı bir şekilde yenilerek altın şansını yitirdi. Rio 2016'da altın madalya kazanan milli güreşçimiz, ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken, karşılaşmadan da 8-0 yenik ayrıldı.



        DİLARA BOZAN BEŞİNCİ OLDU
        Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'üncü gününde karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçını kaybetti. Dilara, Hong Kong'tan Mo Lau'ya karşı hakemlerden 26.52 puan alırken, Lau 26.94 puan elde etti. Milli sporcu olimpiyat 5'incisi oldu.
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