Karatede ilk olimpiyat madalyamızı Eray Şamdan ile kazandık

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı. 24 yaşındaki Eray, Fransız Da Costa'ya 3 dakikalık ilk bölümde 2 puan verdi. Rakibine son anda 3 puan daha kaybeden milli sporcumuz, 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüş madalyayla tamamladı.



MADALYA İÇİN MUTLUYUM

Eray'ın madalyası, olimpiyat tarihinde Türkiye'nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti. Şamdan, "Böyle büyük bir organizasyonda madalya aldığım için çok mutluyum. Bu Türkiye'nin ilk karate madalyası bunun için de ayrıca mutluyum" dedi.