Gururumuzsun Sivasspor

UEFA Konferans Ligi 3. ön elemeturu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı. Batumi 54. dakikada Mamuchashvili'nin attığı frikik golüyle öne geçti. Sivasspor ise 75'te Leke James ve 90+5'te Kayode'nin attığı golle Gürcistan deplasmanından galibiyetle döndü. Yiğidolar, Dünya Sivaslılar Günü'nde ülkemize galibiyet armağan etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Eşleşmenin rövanşı 12 Ağustos'ta oynanacak.
- Spor
- 06.08.2021 Gazete