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    Gururumuzsun Sivasspor

    Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Sivasspor, Dinamo Batumi’yi deplamsanda devirdi. Yiğidolar,12 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçı öncesinde Gürcistan'dan avantajlı bir skorla ülkemize döndü.

    Gururumuzsun Sivas
    UEFA Konferans Ligi 3. ön elemeturu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı. Batumi 54. dakikada Mamuchashvili'nin attığı frikik golüyle öne geçti. Sivasspor ise 75'te Leke James ve 90+5'te Kayode'nin attığı golle Gürcistan deplasmanından galibiyetle döndü. Yiğidolar, Dünya Sivaslılar Günü'nde ülkemize galibiyet armağan etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Eşleşmenin rövanşı 12 Ağustos'ta oynanacak.
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