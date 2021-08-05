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    Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı: Fiziksel eksiğimizi taraftar kapatır

    Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, “Molde’nin bize göre avantajı 18 maç oynaması ve fizik olarak hazır olmaları. Ancak en iyi şekilde hazırlandık ve sahada istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

    Fiziksel eksiğimizi taraftar kapatır

    Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, "Molde'nin bize göre avantajı 18 maç oynaması ve fizik olarak hazır olmaları. Ancak en iyi şekilde hazırlandık ve sahada istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

    EKUBAN'A SİTEM!
    Avcı "Fizik olarak eksiğimizi, hızımızı taraftar tamamlayacak diye düşünüyorum. Onların bize gösterdikleri sabır ve destek çok önemli. Üst üste kazansak da sabır, oyun dalgalansa da sabır" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ekuban ayrıldı. Hayırlı olsun. Zamanlaması yanlış oldu. Onun suratına da söyledim. Scout ekibimiz bize yardımcı oluyor. 1-2 transfer daha yapabiliriz" dedi.

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    Haberler Spor Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı: Fiziksel eksiğimizi taraftar kapatır