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    Fenerbahçe Dinamo Kiev’le yenişemedi

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 1-1 berabere kaldı. F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçının 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti ve Serdar Dursun'un yerine Valencia'ya görev verdi.

    Fenerbahçe Dinamo Kiev’le yenişemedi

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 1-1 berabere kaldı. F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçının 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti ve Serdar Dursun'un yerine Valencia'ya görev verdi.

    MESUT'TAN ŞIK ASİST
    Dinamo     Kiev, F.Bahçe karşısında 28. dakikada Lednev'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertliler, 63'te Mesut Özil'in muhteşem asistinde Pelkas'ın golüyle eşitliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi. Fener'de son bölümde yedek ağırlıklı oyuncular forma giydi.

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