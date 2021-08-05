A Milli Voleybol Takımımız, Olimpiyat Oyunları çeyrek finalini Güney Kore'ye kaybetti (TOKYO 2020)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. Türkiye, ilk seti rahat bir oyunla 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. 2. seti Güney Kore, 25-17 kazandı. 3. sette 28-26 üstünlük kuran G.Kore bir kez daha öne geçti.

TUĞBA İLE ETKİLİ OLDUK

Dördüncü sette sahneye Tuğba Şenoğlu çıktı. Onun sayılarıyla etkili olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız 25-18 kazanarak setlere dengeyi getirdi: 2-2. Büyük heyecana sahne olan final setinde kötü manşet alan Ay-Yıldızlılar, seti 15-13 maçı da 3-2 kaybederek olimpiyatlara veda etti. Filenin Sultanları maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.

BU TAKIMLA GURUR DUYMALILAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım son sayıya kadar savaştı. Türkiye bir galibiyeti hak ediyordu. Özür diliyoruz" dedi. İtalyan hoca, "Bu maçta baskı çok yüksekti. Bunların da üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz" şeklinde konuştu.

DEMİR YUMRUKLAR

Olimpiyat Oyunları'nda iki kadın boksör Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'ı devirdi. İlk rauntta iyi bir performans gösteren ve 5 hakemin de tam puanını alan Buse Naz, ikinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan elde etti. Son rauntta da üstünlüğünü koruyan milli boksör, rakibini yenerek ederek adını finale yazdırdı. Günün ikinci yarı final mücadelesinde ise 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Hint sporcu Lovlina Borgohain'i yıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerin 10'ar puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu. Final maçı cumartesi günü yapılacak. Busenaz Sürmeneli'nin rakibi ise Çinli Hong Gu oldu. Sürmeneli ve Hong Gu 7 Ağustos cumartesi günü TSİ 09.15'te final müsabakasında kozlarını paylaşacak.

ATLI&GÖÇEN VEDA ETTİ!

Tokyo'da 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rus Artur Naifonov'a yenilerek elendi. Süleyman Atlı ise 57 kilo son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye kaybetti. Milli sporcu, İranlı güreşçinin finale çıkamamasıyla oyunlara veda etti.

ŞAMPİYON KENYALI KORİR

Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 800 metre yarışında Kenyalı Emmanuel Kipkurui Korir altın madalyaya uzandı. Korir, 1.45.06'lık derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

EŞREF APAK FİNALİ 9. SIRADA TAMAMLADI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları çekiç atma finalinde mücadele eden milli atlet Eşref Apak, 9. oldu. Milli sporcumuz, yaptığı 6 atışta en uzak mesafeye 76.71'de ulaştı ve 12 atlet arasında 9. oldu.