Trabzonspor'dan Kaan Ayhan hamlesi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesinde rekabeti artıracak bir oyuncunun kadroya katılmasını istemesi üzerine yönetim milli futbolcu Kaan Ayhan için temaslara başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de uzun zamandır gündeminde yer alan 26 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Sassuolo'ya kiralama teklifi sunmayı hedefleyen Bordo-Mavililerin, teklife satın alma opsiyonu koyup koymayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Milli oyuncunun ise Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı ancak birçok takımın kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle maliyetinin yüksek olduğu da ifade edildi. Trabzonspor'un kiralama teklifi yapma hazırlığında olduğu Kaan Ayhan için kulübünün bonservis beklentisinin ise 6 milyon Euro civarında olduğu biliniyor.

HEM ORTA SAHADA HEM STOPERDE OYNUYOR

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Kaan Ayhan stoperin yanı sıra orta alanda da görev yapıyor. Sahada joker görevi üstleniyor.