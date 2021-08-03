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    • 03.08.2021 18:30
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    • 03.08.2021 18:30
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    Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? FB Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçları kapsamında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile hazırlık maçı yapacak. Maça dair bilgiler futbolseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 6. hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev maçına kesin zafer parolasıyla çıkacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? FB Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

    Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta?

    2021-2022 sezonu hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçları kapsamında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereira yönetiminde devam eden sarı lacivertliler 6. hazırlık maçıyla hazırlıklarını sürdürecek. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? FB Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? İşte bilgiler...

    FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    İşte maça dair bilgiler;

    FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

    Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

    Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Jose Sosa, takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Fenerbahçe yarın hazırlık maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

        Bu arada Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Mesut Özil, antrenmanın ardından fotoğraf makinesinin başına geçti. Mesut'un, takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin çektiği fotoğrafları kulüp tarafından servis edildi.

        MIHA ZAJC GÖZE GİRDİ

        Fenerbahçe'nin Empoli'den bonservisi ile kadrosuna kattığı Miha Zajc, sergilediği performans ile kafaları karıştırdı.
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            Haberler Spor Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? FB Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?