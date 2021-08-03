2021-2022 sezonu hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçları kapsamında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereira yönetiminde devam eden sarı lacivertliler 6. hazırlık maçıyla hazırlıklarını sürdürecek. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? FB Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? İşte bilgiler...

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte maça dair bilgiler;