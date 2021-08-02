Türkiye seninle gurur duyuyor Buse Naz!

Tokyo Olimpiyatları'nda bokstaki başarılarımız devam ediyor. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Buse Naz, Taylandlı Jutamas Jitpong karşısında mücadeleye çok iyi başladı. İlk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ RİNGDE
İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı. Buse Naz, çarşamba günü yarı final maçına çıkacak.
İSTEDİĞİMİZİ ALACAĞIZ
Milli boksör, "Ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız. Ülke olarak hem iç cephe hem de dış cepheyle savaşıyoruz. Umarım buradan güzel sonuçlarla dönerek, halkımızı bir nebze de olsa mutlu ederiz" dedi.
RIZA KAYAALP KÜBALI NUNEZ'İ GEÇEMEDİ!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenilerek final şansını yitirdi. Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Kayaalp bugün bronz madalya mücadelesi yapacak. Madalya umutlarımızdan Yasemin Adar, ABD'li Adelina Maria Gray'e kaybetti. 6-0 geriye düşen milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde yaptığı atakla 4 sayı almasına rağmen karşılaşmadan 6-4 mağlup ayrıldı. Yasemin de bronz madalya maçına çıkacak.
COPELLO FİNALE KALDI
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide adını finale yazdırdı. Copello, 47.88 ile bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Final yarın koşulacak.
ALİCAN BİR İLKİ BAŞARDI
FİNN sınıfında madalya mücadelesi hakkı alan Alican Kaynar, yelkende bunu başaran ilk sporcu oldu. 10 sporcu arasında 8. olan Alican final mücadelesi verecek.
İTALYAN JACOBS TARİHE GEÇTİ
Olimpiyatlarda erkekler 100 metre finalinde altın madalyanın sahibi 9.80'luk derecesiyle İtalyan atlet Lamont Marcell Jacobs'un oldu. İtalya tarihinde ilk kez 100 metre yarışında madalya aldı. Başarılı sporcu yarış sonrası büyük bir mutluluk yaşadı.