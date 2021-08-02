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    Türkiye seninle gurur duyuyor Buse Naz!

    Buse Naz Çakıroğlu, Taylandlı rakibini devirerek madalyayı garantiledi. Yeni rakip Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen Huango ldu. İşte haberin detayları ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan derlediğimiz diğer haberler...

    Türkiye seninle gurur duyuyor

    Tokyo Olimpiyatları'nda bokstaki başarılarımız devam ediyor. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Buse Naz, TaylandJutamas Jitpong karşısında mücadeleye çok iyi başladı. İlk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı.

    ÇARŞAMBA GÜNÜ RİNGDE
    İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı. Buse Naz, çarşamba günü yarı final maçına çıkacak.

    İSTEDİĞİMİZİ ALACAĞIZ
    Milli boksör, "Ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız. Ülke olarak hem iç cephe hem de dış cepheyle savaşıyoruz. Umarım buradan güzel sonuçlarla dönerek, halkımızı bir nebze de olsa mutlu ederiz" dedi.



    RIZA KAYAALP KÜBALI NUNEZ'İ GEÇEMEDİ!
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenilerek final şansını yitirdi. Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Kayaalp bugün bronz madalya mücadelesi yapacak. Madalya umutlarımızdan Yasemin Adar, ABD'li Adelina Maria Gray'e kaybetti. 6-0 geriye düşen milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde yaptığı atakla 4 sayı almasına rağmen karşılaşmadan 6-4 mağlup ayrıldı. Yasemin de bronz madalya maçına çıkacak.

    COPELLO FİNALE KALDI
    Milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide adını finale yazdırdı. Copello, 47.88 ile bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Final yarın koşulacak.

    ALİCAN BİR İLKİ BAŞARDI
    FİNN sınıfında madalya mücadelesi hakkı alan Alican Kaynar, yelkende bunu başaran ilk sporcu oldu. 10 sporcu arasında 8. olan Alican final mücadelesi verecek.




    İTALYAN JACOBS TARİHE GEÇTİ
    Olimpiyatlarda erkekler 100 metre finalinde altın madalyanın sahibi 9.80'luk derecesiyle İtalyan atlet Lamont Marcell Jacobs'un oldu. İtalya tarihinde ilk kez 100 metre yarışında madalya aldı. Başarılı sporcu yarış sonrası büyük bir mutluluk yaşadı.



        ALTINA BERABER UÇTULAR
        Erkekler yüksek atlamada iki sporcu birden altın madalyaya ulaştı. Londra 2012'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya alan Katarlı Mutaz Essa Barshim, 2.37 metre atladı. İtalyan sporcu Gianmarco Tamberi ile Belaruslu Maksim Nedasekau da aynı dereceyi yaptı. 3 sporcudan geçerli atlayış sayıları aynı olan Barshim ile Tamberi, olimpiyat altın madalyasını paylaştı. Nedasekau da ülkesine bronz madalya kazandırdı. Şampiyon ilan edilen iki sporcu da büyük sevinç yaşadı.

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