Türkiye seninle gurur duyuyor Buse Naz!

Tokyo Olimpiyatları'nda bokstaki başarılarımız devam ediyor. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Buse Naz, Taylandlı Jutamas Jitpong karşısında mücadeleye çok iyi başladı. İlk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı.



ÇARŞAMBA GÜNÜ RİNGDE

İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı. Buse Naz, çarşamba günü yarı final maçına çıkacak.



İSTEDİĞİMİZİ ALACAĞIZ

Milli boksör, "Ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız. Ülke olarak hem iç cephe hem de dış cepheyle savaşıyoruz. Umarım buradan güzel sonuçlarla dönerek, halkımızı bir nebze de olsa mutlu ederiz" dedi.