Sarı-lacivertlilerde durmak yasak! (Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sürdürdü. Öte yandan 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da Olimpiyat Stadı'nda Dinamo Kiev ile oynanacakmaçı biletleri 80 liradan satışa sunuldu.
VOLKAN BALLI MENAJERLİKTEN ALINDI
F.Bahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevleri son buldu. Volkan Ballı, bundan sonra kulüp tarafında profesyonel bir görev alacak.
BİZİMKİLER İÇİN KURA GÜNÜ!
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları durumunda Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un playoff'lardaki muhtemel rakipleri bugünkü kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kuraları bugün saat 14.00'te Konferans Ligi kuraları ise saat 15.00'te çekilecek.
VOLKAN BALLI MENAJERLİKTEN ALINDI
F.Bahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevleri son buldu. Volkan Ballı, bundan sonra kulüp tarafında profesyonel bir görev alacak.
BİZİMKİLER İÇİN KURA GÜNÜ!
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları durumunda Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un playoff'lardaki muhtemel rakipleri bugünkü kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kuraları bugün saat 14.00'te Konferans Ligi kuraları ise saat 15.00'te çekilecek.