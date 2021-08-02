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    Mert Günok için son söz Aykut Kocaman’ın! Beşiktaş...

    Ersin ve Utku’nun yanına tecrübeli bir kaleci almak isteyen Beikştaş, Mert Günok için Başakşehir’e 1 milyon Euro teklif etti. Başakşehir’in hocası Aykut Kocaman onay verirse, Mert, Beşiktaş forması giyecek. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer Beşiktaş haberleri...

    Mert için son söz Kocaman’ın
    Beşiktaş Mert Günok transferi için resmen Başakşehir'in kapısını çaldı. Ersin ve Utku'nun yanına tecrübeli bir kaleci almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Mert için Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

    Başakşehir'in ise Beşiktaş'a kesin bir cevap vermediği, teknik direktör Aykut Kocaman'ın milli kalecinin satışına onay vermesi durumunda Beşiktaş'a 'Evet' deneceği öğrenildi.

    Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Aykut Kocaman tarafından yedek bırakılan Mert Günok'un da Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı, kulüpler arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

    G.SARAY DA MERT'İN PEŞİNDE
    Beşiktaş'ın bonservisi için 1 milyon Euro önerdiği Mert Günok için Galatasaray da nabız yokluyor. Mert'in ise Muslera faktörü sebebiyle Beşiktaş'a daha sıcak olduğu belirtiliyor.

    JOSEF: PARAYI SEÇMEDİM
    Kartal'ın yıldız ismi Josef, 1 yıl önce Beşiktaş'a imza atmak için yola çıktığı fotoğrafı notuyla paylaştı. Bunun üzerine Suudi Arabistanlı bir takpiçisi Josef'i paragöz olmakla suçladı. Brezilyalı oyuncu ise, "Aldığım paranın yarısına Beşiktaş'a geldim" dedi.

    RACHID GHEZZAL'DE GERİ SAYIM!
    Beşiktaş Ghezzal'ı bekliyor... Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncunu kulübü Leicester City ile de yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi. Beşiktaş'ın transferini bir an önce bitirmek istediği 29 yaşındaki futbolcunun bu hafta içierisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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