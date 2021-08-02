Mbaye Diagne için alt limit 5 milyon € (Galatasaray haberleri)

Yeni sezonda Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Mbaye Diagne için son olarak Cagliari kulübü devreye girmiş ve Cimbom'un kapısını çalmıştı. Sarı- Kırmızılılar'ın İtalyan ekibine Diagne için, "5 milyon Euro'da aşağı satmayız" yanıtını verdiği ve beklemeye başladığı öğrenildi. İtalyanlar'ın Diagne'nin bonservisini 3 milyon Euro düzeyine çekmeye çalıştığı öğrenilse de Sarı- Kırmızılılar'ın bu talebe net bir şekilde karşı çıktığı belirtildi.



ASLAN'A İSVİÇRELİ HAKEM

Galatasaray ile St. Johnstone arasında 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçını, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.