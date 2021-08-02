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    Mbaye Diagne için alt limit 5 milyon € (Galatasaray haberleri)

    Galatasaray, Cagliari’nin istediği Diagne’yi 5 milyon Euro’nun altında bir rakama satmayacağını İtalyan ekibine bildirdi. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz Galatasaray haberleri...

    Mbaye Diagne için alt limit 5 milyon €

    Yeni sezonda Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Mbaye Diagne için son olarak Cagliari kulübü devreye girmiş ve Cimbom'un kapısını çalmıştı. Sarı- Kırmızılılar'ın İtalyan ekibine Diagne için, "5 milyon Euro'da aşağı satmayız" yanıtını verdiği ve beklemeye başladığı öğrenildi. İtalyanlar'ın Diagne'nin bonservisini 3 milyon Euro düzeyine çekmeye çalıştığı öğrenilse de Sarı- Kırmızılılar'ın bu talebe net bir şekilde karşı çıktığı belirtildi.

    ASLAN'A İSVİÇRELİ HAKEM
    Galatasaray ile St. Johnstone arasında 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçını, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.



    ASLAN HIZ KESMİYOR
    Cimbom, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışan Sarı-Kırmızılı futbolcular, ağırlığı U-19 oyuncularından kurulu takım ile 90 dakikalık çift kale maç gerçekleştrdi. Galatasaray, Johnstone hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.



    JOHNSTONE KARŞISINDA 3 YENİ TRANSFER 11'E
    Galatasaray'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 5 Ağustos Johnstone karşılaşmasında yeni transferlerden 3'ünün 11'de yer alması bekleniyor. Sol bek Van Aanholt, sağ bek Sacha Boey ve orta saha Berkan Kutlu Johnstone karşısında 11'de yer alacak. Cicaldau ise bu sezon daha önce eleme maçı oynadığı için kadroda olamayacak.

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