Altay Şilili Rodriguez’i kadrosuna kattı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili Martin Rodriguez'i kadrosuna dahil etti. Yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı, Rodriguez'in Erzurum kampına katıldığı bildirildi. Daha önce Şili Milli Takımı'nda da forma giyen kanat oyuncusu Rodriguez, son olarak Colo Colo takımında mücadele etti.
BARIŞ BAŞDAŞ'IN YENİ ADRESİ SAMSUNSPOR
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı. Kırmızı- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
BURSASPOR ALASGAROV TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ
Bursaspor daha önce anlaşma sağladığı Azeri futbolcu Namiq Alasgarov için transfer sürecinde yer almayan iki menajerin devreye girmesi ve 100 bin Euro istemesi istemesi sonrası Yeşil-Beyazlılar geri adım attı. Transferden vazgeçen Bursaspor yönetimi, alternatif isimlerle görüşmelere başladı.
MACARİSTAN GP'SİNDE ZAFER ESTEBAN OCON'UN
Formula 1 sezonunun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini Alpine F1 pilotu Esteban Ocon kazandı. Fransız pilot, F1 kariyerindeki ilk galibiyetine ulaştı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Sebastian Vettel diskalifiye edilindce ikinciliği Lewis Hamilton aldı. Üçüncü sıraya ise Carlos Sainz yerleşti.
SHEVCHENKO GÖREVİNDEN AYRILDI
Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Andriy Shevchenko ile yollar ayrıldı. Shevchenko yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna Futbol Federasyonu ile birlikteliğimiz sona erdi. Milli takımda 5 yıl geçirdim. Modern futbol oynayabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik. Futbolumuzun rekabetçi, üretken ve heyecan verici olabileceğini kanıtladık." dedi.
FRANSA SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ LİLLE OLDU
LİGUE 1'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille, Fransa Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain karşısında 1-0 galip gelerek ikinci kupasını müzesine götürdü. Lille'e galibiyeti getiren golü 44'te Xeka kaydetti. Lille'de Burak Yılmaz maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı, 79. dakikada oyuna dahil oldu.
BARIŞ BAŞDAŞ'IN YENİ ADRESİ SAMSUNSPOR
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı. Kırmızı- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
BURSASPOR ALASGAROV TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ
Bursaspor daha önce anlaşma sağladığı Azeri futbolcu Namiq Alasgarov için transfer sürecinde yer almayan iki menajerin devreye girmesi ve 100 bin Euro istemesi istemesi sonrası Yeşil-Beyazlılar geri adım attı. Transferden vazgeçen Bursaspor yönetimi, alternatif isimlerle görüşmelere başladı.
MACARİSTAN GP'SİNDE ZAFER ESTEBAN OCON'UN
Formula 1 sezonunun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini Alpine F1 pilotu Esteban Ocon kazandı. Fransız pilot, F1 kariyerindeki ilk galibiyetine ulaştı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Sebastian Vettel diskalifiye edilindce ikinciliği Lewis Hamilton aldı. Üçüncü sıraya ise Carlos Sainz yerleşti.
SHEVCHENKO GÖREVİNDEN AYRILDI
Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Andriy Shevchenko ile yollar ayrıldı. Shevchenko yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna Futbol Federasyonu ile birlikteliğimiz sona erdi. Milli takımda 5 yıl geçirdim. Modern futbol oynayabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik. Futbolumuzun rekabetçi, üretken ve heyecan verici olabileceğini kanıtladık." dedi.
FRANSA SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ LİLLE OLDU
LİGUE 1'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille, Fransa Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain karşısında 1-0 galip gelerek ikinci kupasını müzesine götürdü. Lille'e galibiyeti getiren golü 44'te Xeka kaydetti. Lille'de Burak Yılmaz maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı, 79. dakikada oyuna dahil oldu.