Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Pereira ilk 11'e 4 transfer istiyor

FENERBAHÇE divan kurulunda konuşan başkan Ali Koç, Vitor Pereira'ya güvendiklerini belirterek, "Tanıdığımız bir ismi Vitor Pereira'yı görev başına getirdik ve bu konuda içim çok rahat. Biz ne yapsak bir kesim var ki devamlı eleştiriyor. Bielsa dedin de niye bunu getirdin diyorlar. Bielsa'yı getirsem, 'Bu adam hayatında kupa kazanmadı' diyecekler." ifadelerini kullandı. Başkan, "Transferdeki sessizliğimiz taraftarımızı ürkütmesin. Öncelikle hocamız, elimizdeki kadroyu izleyip kimlerin gitmesi gerektiğine karar vermek istedi. Hocamızın isteği doğrultusunda 3 ya da 4 transferimiz daha olacak. Bunlar da direkt 11 katkısı yapacak isimler olacak" dedi. Ali Koç, "En geç 10 gün içinde, kripto para projemizin startını yapacağız, imza töreniyle başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

MHK'YA KRAVAT GÖNDERMESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "MHK Başkanı, Siyah- Beyaz kravat takıp şampiyonluk kutlamasına gidiyor, kimse bir şey demiyor" diye konuştu.

BİR KERE GÖRÜŞMEDİK!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatayspor'un yıldız golcüsü Boupendza ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "Boupendza ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Boupendza için 1 kere görüşmedik. Sorsanız eli kulağında... Bizden bir şey gelene kadar çıkan hiçbir şeye inanmaynı " dedi.