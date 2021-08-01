Beşiktaş’tan kötü prova

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Mehmet Topal, N'Sakala, De Souza, Hutchinson, Salih Uçan, Gökhan Töre, N'Koudou ve Kenan Karaman 11'iyle başladı. Kayserispor, 23 ve 29. dakikalarda Luckassen'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın 76. dakikasında Gökhan Sazdağı'yla bir gol daha bulan sarıkırmızılı ekip, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Siyah-Beyazlılar kötü bir oyun ortaya koydu.

CENK DE TAKİP ETTİ

Kartal'ın eski futbolcusu Cenk Tosun da Siyah-Beyazlılar'ın Kayseri ile oynadığı maçı Ümraniye'de takip etti.

Özgüvenç ile yollar ayrıldı



Beşiktaş geçen sezon kadın futbol takımını şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Bahar Özgüvenç ile yollarını ayırdı. Resmi siteden teşekkür mesajı yayınlandı.