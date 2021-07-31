Kartal’dan Akpom hamlesi





İLK ÖNCE KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Yönetim Middlesbrough ile temasa geçerek pazarlıklara başladı. Siyah- Beyazlılar ilk olarak kiralama formülünü masaya getirdi. Eğer İngilizler teklife olumsuz yanıt verirse, bu kez Akpom'un bonservisini almak için görüşmeler yapılacak.