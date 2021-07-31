Helal sana Busenaz

Busenaz Sürmeneli, Ukraynalı rakibini yenerek yar ı finale yükseldi. Boksta kadınlarda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yu mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve madalyayı da garantiledi. Boksta kadınlarda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihe de geçen Busenaz'ı, karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kutladı. Busenaz Sürmeneli, yarı finalde 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da Hindistan'dan Lovlina Borgohain ile karşılacak. Esra Yıldız ise 60 kiloda Arjantinli rakibi Dayana Erika Iohanna Sanchez'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yıldız, çeyrek finalde 3 Ağustos Salı günü Finlandiya'dan Mira Potkonen'le mücadele edecek.