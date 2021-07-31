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    Dortmund’dan Fenerbahçeli Attila Szalai'ye 12 milyon euro

    Euro 2020’deki performansıyla dikkat çeken Macar yıldız için Fenerbahçe’yle ilk resmi temas kuruldu. Alman kulübü B.Dortmund, Sarı-Lacivertliler’e 12 milyon Euro teklif etti... Szalai için 20 milyon Euro isteyen yönetim bu teklifi geri çevirdi.

    Dortmund’dan Szalai’ye 12 milyon euro

    Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin en başarılı transferlerinden biri olan Attila Szalai konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor...



    Euro 2020'de Macaristan forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için Sarı-Lacivertiler'e ilk transfer teklifi geldi. Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye yazılı olarak 12 milyon Euro'luk teklif sundu.



    Macar stoper için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri geri çevirme kararı alan Sarı- Lacivertliler'in Dortmund'u geri çevirdiği belirlendi.



        Alman kulübünün önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmayacağı merakla bekleniyor.

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