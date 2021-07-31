Dirar&Lemos gönderiliyor! (Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında istenilen performansı sergileyemeyen Nabil Dirar ve Mauricio Lemos ile yollar ayrılıyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın iki oyuncunun ismini yönetime sunduğu ve kısa süre içinde kararın açıklanacağı öğrenildi.
EROL BULUT SİNAN'I İSTİYOR
GAZİANTEP FK'nın Teknik Direktörü Erol Bulut, eski öğrencisini kadrosunda görmek istiyor. Güney ekibinin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve Sinan Gümüş'ü isteyeceği öğrenildi. Yıldız oyuncu da teklife sıcak bakıyor.
YENİ RAKİP GREUTHER FÜRTH
Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Alman ekibi Greuther Fürth'le karşılaşacak. Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, Csikszereda'yı 2-0'la geçen, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalan Fener, Fürth'ü mağlup edip moral depolamak istiyor. Olimpiyat Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede TRT Spor'dan yayınlanacak.
AVRUPA'DA DERBİ İHTİMALİ
UEFA Avrupa Ligi'nde elemelerde bazı köklü değişikliklere gidildi. Yeni eşleşme kurallarına göre, ülke koruması kalkacak. Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar birbirleriyle eşleşebilecek. Aynı ülke takımları birbirlerine rakip olabilecek. Buna göre, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, St. Johnstone'ı geçmesi durumunda, Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşebilecek. Avrupa Ligi play-off maçlarının ilki 19 Ağustoş'ta, oynanacak.
EROL BULUT SİNAN'I İSTİYOR
GAZİANTEP FK'nın Teknik Direktörü Erol Bulut, eski öğrencisini kadrosunda görmek istiyor. Güney ekibinin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve Sinan Gümüş'ü isteyeceği öğrenildi. Yıldız oyuncu da teklife sıcak bakıyor.
YENİ RAKİP GREUTHER FÜRTH
Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Alman ekibi Greuther Fürth'le karşılaşacak. Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, Csikszereda'yı 2-0'la geçen, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalan Fener, Fürth'ü mağlup edip moral depolamak istiyor. Olimpiyat Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede TRT Spor'dan yayınlanacak.
AVRUPA'DA DERBİ İHTİMALİ
UEFA Avrupa Ligi'nde elemelerde bazı köklü değişikliklere gidildi. Yeni eşleşme kurallarına göre, ülke koruması kalkacak. Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar birbirleriyle eşleşebilecek. Aynı ülke takımları birbirlerine rakip olabilecek. Buna göre, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, St. Johnstone'ı geçmesi durumunda, Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşebilecek. Avrupa Ligi play-off maçlarının ilki 19 Ağustoş'ta, oynanacak.