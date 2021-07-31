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    Cagliari’nin hedefinde Diagne var!

    PSV maçında attığı şık gole rağmen Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almayan Mbaye Diagne'ye İtalya'dan talip çıktı. Çizme basınına göre Cagliari, Senegalli forvet için harekete geçti.

    Cagliari’nin hedefinde Diagne var!
    PSV maçında attığı şık gole rağmen Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almayan Mbaye Diagne'ye İtalya'dan talip çıktı. Çizme basınına göre Cagliari, Senegalli forvet için harekete geçti. Cagliari ve Galatasaray arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.

    MBEMBA ÇOK PAHALI GELDİ
    Cimbom'un listesindeki stoperlerden biri olan Chancel Mbemba el yaktı. Porto 1 yıl sözlemesi bulunan Kongolu futbolcunun fiyatını 10 milyon Euro olarak belirleyince Sarı- Kırmızılılar geri adım attı.
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    Haberler Spor Cagliari’nin hedefinde Diagne var!