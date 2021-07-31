Berkan Kutlu: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

G.Saray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi. GS TV'ye konuşan yıldız oyuncu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama buradayım. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Berkan Kutlu, "Onları sabırsızlıkla stadımızda bekliyoruz. Pandemi sürecinde statlar boştu. Şimdi onları bekliyoruz. İnşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim" dedi.



GALATASARAY'DA LİSANSLAR ÇIKARTILDI!

Cimbom'da Oğulcan hariç tüm oyuncuların lisansı çıkartıldı. Yeni transferlerden Boey, Cicaldau, Berkan Kutlu ve Van Aanholt'un da lisansı çıkartıldı.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



