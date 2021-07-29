Van Aanholt Galatasaray'a imzayı attı

Önceki gün İstanbul'a gelen Patrick van Aanholt üç yılık remi sözleşme imzaladı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı sol bek, "Çok büyük bir kulübe geldim" dedi.
BERKAN KUTLU&NBSP;GALATASARAY'DA
Cimbom yeni sezon öncesi 7. transferini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Berkan Kutlu'ye renklerine bağladı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya gelen Burak Elmas 4 milyon Euro'luk teklifiyle işi bitirdi. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Berkan Kutlu bugün 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
BERKAN KUTLU&NBSP;GALATASARAY'DA
Cimbom yeni sezon öncesi 7. transferini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Berkan Kutlu'ye renklerine bağladı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya gelen Burak Elmas 4 milyon Euro'luk teklifiyle işi bitirdi. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Berkan Kutlu bugün 5 yıllık sözleşme imzalayacak.