Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: İki transfer daha yapmak istiyoruz

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, dün sona eren Riva kampı sonrası açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, "2 tane transfer daha var yapmak istediğimiz. Uygun olursa kulübün bütçesine, sisteme organizasyona uygun çalışmalar yapıyoruz. Bugün yola çıkabilir miyiz, tabiki çıkabiliriz. Daha iyisi, daha rekabet, daha kalite onun için çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

SABIR İSTİYORUM

Trabzonspor'da mutlu olduğunu dile getiren Avcı "U19 takımımız şampiyon oldu, bugün Trabzonspor'un kadrosunda 9 tane kendi kaynağından oyuncusu var. Kendi kaynağımızdan çıkan çocuklara taraftarımızdan sabır istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

FIRTINA'DA ÇALIŞMALARA İKİ GÜN ARA!

Riva kampı sona eren Trabzonspor çalışmalarına cumartesi günü başlayacak.

Trabzon'un 12 Temmuz'da başladığı Riva kampı dün sona erdi. Bordo-Mavililer, yeni sezon hazırlıklarına cumartesi günü Trabzon'da devam edecek.



Trabzonsporlu futbolcular iki günlük iznin ardından çalışmalara başlayacak.

TRABZON'UN BEKLENTİSİ 4 MİLYON EURO

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmayı başarması durumunda kazanacağı ücretin 4 milyon Euro olacağı ifade edildi. Fırtına, 5 Ağustos'ta Konferans Ligi eleme ilk maçına çıkacak.