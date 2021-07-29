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    TFF ile futbol kulüpleri arasında kısmi barış!

    Kulüpler ve TFF arasında barış yolunda ilk adım atıldı. Kurullar artık seçimle göreve gelecek ve Süper Lig AŞ. kurulacak... TFF, mali ve idari açıdan ibra edilirken oylamada, 4 büyük kulüp çekimser kaldı.

    Futbolda kısmi barış!

    Futbolda kısmi barış sağlandı... Futbol Federasyonu ve kulüpler arasında önceki gün Ankara'da bir görüşme gerçekleşmişti. Dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da görüşülen bazı konular üzerinde anlaşma sağlandı. Örneğin Süper Lig AŞ.'nin kurulması ve TFF kurullarının seçimle göreve gelmesi konusunda kulüpler ve Federasyon el sıkıştı. Ancak futboldaki yabancı kuralı ve yayıncı kuruluş ile ilgili konularda ise belirsizlik devam ediyor. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Özel bir kanunla düzenleme yapılarak, yayın haklarının kullanılması için Süper Lig A.Ş.'nin kurulması, şirketin faaliyet alanı ve içyapısının belirlenmesi söz konusu olabilecektir. TFF olarak Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasını destekliyoruz ve çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

    Özdemir, "Türk futbolunun en büyük sorunu borçlar. En büyük hayalim, borcu olmayan, Avrupa ile rekabet eden bir futbol ortamı sağlamak. Pandemi, çalışmalarımızı etkilese de hep birlikte gelecek nesle bırakacağımız en değerli miras, kulüplerimizin ekonomik özgürlüklerine kavuşmasıdır" dedi.

    GECE 02.00'YE KADAR TOPLANTI YAPTILAR

    TFF ve kulüpler önceki gece saat 02.00'ye kadar TFF kurulları ve Süper Lig AŞ. ile ilgili toplantı yaptı. Uzun süren toplantı sonrasında iki taraf uzlaşma sağladı.

    AŞI OLMAYANA STADA GİRİŞ TESTLE

    TFF, gelecek sezon için stadyumlara giriş şartlarını açıkladı.

    TFF yeni sezonda statlara giriş şartlarını açıkladı. Buna göre Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyircilerin statlara girebileceği vurgulanırken, aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yapması gerektiği ifade edildi. Covid geçirmiş ancak henüz aşı takvimini tamamlamamış seyircilerin ise HES onayı ile stadyuma girebilecek.

    BU KAFAYLA DAHA DİBE VURACAĞIZ

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Türk futbolunda dibe vurduğumuzu sanıyordum ama biz bu kafayla gidersek daha da dibe vuracağız. Futbolun bugün içerisinde olduğu durumda kulüplerin de suçu vardır ancak bunu çözmek istiyorsak bir irade şarttır. Avrupa ile makas çok açıldı! Çözmek sorun mu? Bence değil! Her sorunu aşabiliriz ama yeter ki gerekli irade olsun" dedi.

    TÜRK FUTBOLU CİDDİ BİR KAOS ORTAMINDA

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Türk futbolu ciddi bir kaosla uğraşmakta. Bu kaosun sebebini pandemi ya da yabancı sınırı olarak basitleştiremeyiz" dedi. Elmas, "Federasyonlar değişti biz problemleri yaşamaya devam ettik. Dolayısıyla hep birlikte bu çözümlerin arkasına ciddi şekilde bir irade koyup federasyona da hızlı şekilde çözmesi için gerekirse yardım gerekirse de baskı yapmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

    KENDİ SEÇTİKLERİNDEN ŞİKAYET EDEMEZLER

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Türk futbolunda herkesin bir derdi var. Hep adalet istiyoruz diyorlar fakat bir türlü gerçekleştiğini göremiyoruz. TFF'nin önemli adalet dağıtan kurumlarındaki kurul üyelerinin seçimle geleceği bir düzeni tasarladık. Artık adaletsizlikten şikayet edenler kendi seçtikleri adamların adaletsiz olduklarından söz etmeyeceklerdir" diye konuştu.

        TARLADA ÇALIŞAN BİZ PAZARLAYAN SİZ!

        Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Tarlada çalışan biz, ürünümüzü pazarlayan siz. Bir kereye mahsus, iki kereye mahsus indirim yapılabilir. Ama bunun böyle devam etmeyeceğini toplantılarda ifade ettik" dedi. Ağaoğlu, "Yayıncı kuruluşla ilgili ciddi sıkıntı var. Pandemi oldu indirin, enflasyon oldu indirin, kur yükseldi indirin. İndirin, indirin, indirin!" ifadelerini kullandı.

        PARAŞÜT ZAMMI!

        Futbol Federasyonu, küme düşen takımlara yapılan paraşüt ödemesini yüzde 50 oranında artırdı. Süper Lig'deki rakam 4 milyon liradan 6 milyona çıkartıldı. 1. Lig'de ise 600 bin lira olan ödeme 900 bin oldu. 2. Lig'de ise 120 bin liradan 180 bin liraya yükseltildi. Oylamada, 'Kabul etmeyenler' sorusuna hiç kimsenin el kaldırmaması dikkat çekti.

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        Haberler Spor TFF ile futbol kulüpleri arasında kısmi barış!