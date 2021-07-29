TFF ile futbol kulüpleri arasında kısmi barış!

Futbolda kısmi barış sağlandı... Futbol Federasyonu ve kulüpler arasında önceki gün Ankara'da bir görüşme gerçekleşmişti. Dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da görüşülen bazı konular üzerinde anlaşma sağlandı. Örneğin Süper Lig AŞ.'nin kurulması ve TFF kurullarının seçimle göreve gelmesi konusunda kulüpler ve Federasyon el sıkıştı. Ancak futboldaki yabancı kuralı ve yayıncı kuruluş ile ilgili konularda ise belirsizlik devam ediyor. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Özel bir kanunla düzenleme yapılarak, yayın haklarının kullanılması için Süper Lig A.Ş.'nin kurulması, şirketin faaliyet alanı ve içyapısının belirlenmesi söz konusu olabilecektir. TFF olarak Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasını destekliyoruz ve çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Türk futbolunun en büyük sorunu borçlar. En büyük hayalim, borcu olmayan, Avrupa ile rekabet eden bir futbol ortamı sağlamak. Pandemi, çalışmalarımızı etkilese de hep birlikte gelecek nesle bırakacağımız en değerli miras, kulüplerimizin ekonomik özgürlüklerine kavuşmasıdır" dedi.

GECE 02.00'YE KADAR TOPLANTI YAPTILAR

TFF ve kulüpler önceki gece saat 02.00'ye kadar TFF kurulları ve Süper Lig AŞ. ile ilgili toplantı yaptı. Uzun süren toplantı sonrasında iki taraf uzlaşma sağladı.

AŞI OLMAYANA STADA GİRİŞ TESTLE

TFF, gelecek sezon için stadyumlara giriş şartlarını açıkladı.

TFF yeni sezonda statlara giriş şartlarını açıkladı. Buna göre Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyircilerin statlara girebileceği vurgulanırken, aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yapması gerektiği ifade edildi. Covid geçirmiş ancak henüz aşı takvimini tamamlamamış seyircilerin ise HES onayı ile stadyuma girebilecek.

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