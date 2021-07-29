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    Galatasaray'da Morutan heyecanı

    Sarı-Kırmızılı yönetim, Rumen 10 numara için menajeri Vulturar’la yüz yüze görüşecek. Oyuncunun bonservisinde indirim talep edecek. İşte tüm detaylar...

    Morutan heyecanı

    DÜN Galatasaraylıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Cimbom'un ısrarla istediği Olimpiu Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, İstanbul'a geleceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından uçuş bilgisinin fotoğrafını paylaşan Vulturar bu gece 23.50'de İstanbul'da olacak. Rumen menajer, Galatasaraylı yöneticilerle yüz yüze görüşme yapacak.

    STEAU 10 MİLYON İSTİYOR
    Vulturar ile yapılacak görüşmeler transferin seyrine de direkt etki yapacak. Galatasaray önceki gün TAKVİM'in de duyurduğu gibi Rumen kulübüne 4 eşit taksitte ödenmek koşuluyla 8 milyon Euro teklif etmişti. Ancak Steaua Bükreş 10 milyon Euro'da diretiyor. Vulturar ile yapılacak görüşmede bonserviste indirim istenecek.

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