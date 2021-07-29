Fenerbahçe sonunu getiremedi

Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maça Fenerbahçe, Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun ilk 11'i ile başladı. 45'te Tisserand ve 48'de Valencia ile 2-0'ı yakalayan Sarı-Lacivertliler, 68'de Mustafa Kaymak ve 81'de Lunda'nın gollerine engel olamadı.Yaklaşık 3 bin Fenerbahçe taraftarı karşılaşmayı stadyumdan takip etti.
- Spor
- 29.07.2021 Gazete