Fenerbahçe Brezilyalı yıldızı gündemine aldı! Davidson sürprizi

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinden kurtulmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen isim Alanyasporlu Davidson. Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.

Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ve Aytemiz Alanyasporlu yöneticilerle mesaya oturacağı öğrenildi. Davidson'un akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.





Geçtiğimiz yıl Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı yıldız burada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Kulüp kariyerinde şimdiye kadar 245 maça çıkan Davidson, 49 gol atarken 40 da asist yapmayı başardı.

Alanyaspor forması giyen Brezilyalı yıldız Davidson'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

BOUPENDZA İÇİN 12 MİLYON EURO İSTEDİLER!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan Vedat Muriç bir yandan Alexander Sörloth diğer yandan da Aaron Boupendza için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği Boupendza için Hatayspor'un istediği rakam belli oldu. Güney ekibi yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'den tam 12 milyon Euro bonservis ücreti talep etti. Sarı-Lacivertiler bu rakamı ödeyemeyeceğini Hatayspor'a iletti.

GENOA ONUN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Fenerbahçe hazırlık kampında Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başaran Zajc için İtalyan ekibi Genoa ısrarını sürdürüyor. İtalyanlar Fener'in cevabını bekliyor.

SOSA BU KEZ ÇOK FARKLI!

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, hazırlık dönemindeki gayreti ve çalışkanlığıyla Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başardı.

Arjantinli yıldız oyuncu Jose Sosa, yeni sezonda takımının vazgeçilmezlerinden olacak.