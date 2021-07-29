Busenaz Sürmeneli: Sevinç dalgasını büyüteceğim

Polonyalı Kozsewska'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksörü olmanın gururunu yaşıyor. Milli sporcu, "Çok emek verdik ve bu günlere kadar geldik. Önümde çeyrek final maçım var. İnşallah oradan da bir galibiyetle ayrılıp, ülkemdeki bu sevinç dalgasını büyütmek istiyorum" dedi.
KIZLARIMIZ 7. TAMAMLADI
İlk kez yarıştığımız 4x200m serbest bayrak yarışı elemelerinde Merve Tuncel, Beril Böcekler, Viktoria Güneş ve Deniz Ertan'tan oluşan milli takımımız 8:10.96'lık derece ile eleme serisini 7. sırada tamamladı.
FİLENİN SULTANLARI ABD KARŞISINDA
Kadın Voleybol Milli Takımımız, Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. Ariake Arena'da oynanacak maç 15.45'te başlayacak. İlk maçında Çin'i 3-0'la geçen Filenin Sultanları ardından İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.
MİCHAEL ZGANK BRONZU KAÇIRDI
Milli judocu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a yenildi. 90 kiloda mücadele eden Zgank güçlü rakibine mağlup oldu ve olimpiyatlara beşinci olarak veda etti.
BOKSTA BAYRAM MALKAN ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ