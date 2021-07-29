Busenaz Sürmeneli: Sevinç dalgasını büyüteceğim

Polonyalı Kozsewska'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksörü olmanın gururunu yaşıyor. Milli sporcu, "Çok emek verdik ve bu günlere kadar geldik. Önümde çeyrek final maçım var. İnşallah oradan da bir galibiyetle ayrılıp, ülkemdeki bu sevinç dalgasını büyütmek istiyorum" dedi.

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