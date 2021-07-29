Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Busenaz Sürmeneli: Sevinç dalgasını büyüteceğim

    Milli boksör Busenaz Sürmeneli, “Ülkemdeki sevinç dalgasını büyütmek istiyorum” dedi. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Sevinç dalgasını büyüteceğim

    Polonyalı Kozsewska'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksörü olmanın gururunu yaşıyor. Milli sporcu, "Çok emek verdik ve bu günlere kadar geldik. Önümde çeyrek final maçım var. İnşallah oradan da bir galibiyetle ayrılıp, ülkemdeki bu sevinç dalgasını büyütmek istiyorum" dedi.

    KIZLARIMIZ 7. TAMAMLADI

    İlk kez yarıştığımız 4x200m serbest bayrak yarışı elemelerinde Merve Tuncel, Beril Böcekler, Viktoria Güneş ve Deniz Ertan'tan oluşan milli takımımız 8:10.96'lık derece ile eleme serisini 7. sırada tamamladı.

    FİLENİN SULTANLARI ABD KARŞISINDA

    Kadın Voleybol Milli Takımımız, Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. Ariake Arena'da oynanacak maç 15.45'te başlayacak. İlk maçında Çin'i 3-0'la geçen Filenin Sultanları ardından İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

    MİCHAEL ZGANK BRONZU KAÇIRDI

    Milli judocu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a yenildi. 90 kiloda mücadele eden Zgank güçlü rakibine mağlup oldu ve olimpiyatlara beşinci olarak veda etti.

    BOKSTA BAYRAM MALKAN ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

        Boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Malkan yarın çeyrek finalde Azeri Alfonso Dominguez ile karşılaşacak.


        OLİMPİYAT'TA GÜNÜN PROGRAMI

        15.45 Türkiye-ABD (Kadınlar voleybol grup maçı)
        08.30 Alican Kaynar (Yelken)
        09.00 Ateş Çınar-Deniz Çınar (Yelken)
        13.00-15.30 Berkay Ömer Öğretir (Yüzme)
        05.00-12.00 Buse Naz Çakıroğlu (Kadınlar Boks)
        13.00-15.30 Deniz Ertan (Yüzme)
        07.09-09.10 Dirala Uralp (Yelken)
        13.00-15.30 Merve Tuncel (Yüzme)
        09.15 Onur Cavit Biriz (Yelken)
        13.00-15.30 Ümit Var Güreş (Yüzme)

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kışlaya sabotaj girişimi önlendi
        Haberler Spor Busenaz Sürmeneli: Sevinç dalgasını büyüteceğim