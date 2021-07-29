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    Beşiktaş yeni forvetini arıyor: Diego Costa, Willian Jose, Luuk de Jong...

    De Jong için Sevilla’ya kiralama teklifi yapan Diego Costa’ya bonuslarla 3 milyon Euro öneren Siyah-Beyazlılar bu iki isme alternatif olarak Willian Jose’yi transfer listesine ekledi.

    Beşiktaş yeni forvetini arıyor

    Forvet transferi için çok büyük bir uğraş veren Beşiktaş 3 koldan operasyonunu sürdürüyor... Siyah- Beyazlılar listesinde yer alan isimlerden Luuk de Jong için Sevilla'ya kiralama teklifi yaparken pazarlıklara devam ediyor. Yönetim Diego Costa'ya da bonuslarla beraber 3 milyon Euro'luk teklif sundu.

    Başta Benfica olmak üzere birçok takımdan teklif alan İspanyol forvetin vereceği yanıt bekleniyor. Siyah- Beyazlılar, De Jong ve Costa'ya alternatif olarak ise Real Sociedad'tan Willian Jose'yi listesine ekledi.

    Ancak ismi Trabzon'la da anılan Brezilyalı yıldız için henüz resmi bir adım atılmadığı öğrenildi. Beşiktaş en gen önümüzdeki hafta sonuna kadar yeni forveti açıklamayı planlıyor. Sergen Yalçın da gelecek iyi haberleri bekliyor.

        Geçen sezon Sevilla'da beklentilerin altında kalan Luuk de Jong, Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor.

        GENÇ ALPAY KOCAELİSPOR'DA

        Takımın genç isimlerinden Alpay Çelebi, TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'a transfer oldu. Genç stoper 2 sezon kiralık olarak Koceeli forması giyecek.

        ROSIER BUGÜN GELİYOR

        Beşiktaş'ın transferini bitiridği eski futbolcusu Valentin Rosier, bu akşam 23.00'te İstanbul'a gelecek. Siyah-Beyazlılar, Rosier'in ardından Rachid Ghezzal'i de kısa süre içinde İstanbul'a getirecek.

        JOSEF HEYECANLANDIRDI

            Beşiktaş'ın transfer etmek için büyük uğraş verdiğ Alex Teixeira, Dubai'de kartal kanatlarının önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Josef'in vatandaşının fotoğrafının altına "Come to Beşiktaş" yazması çok büyük heyecan yarattı.

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            Haberler Spor Beşiktaş yeni forvetini arıyor: Diego Costa, Willian Jose, Luuk de Jong...