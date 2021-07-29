Beşiktaş yeni forvetini arıyor: Diego Costa, Willian Jose, Luuk de Jong...

Forvet transferi için çok büyük bir uğraş veren Beşiktaş 3 koldan operasyonunu sürdürüyor... Siyah- Beyazlılar listesinde yer alan isimlerden Luuk de Jong için Sevilla'ya kiralama teklifi yaparken pazarlıklara devam ediyor. Yönetim Diego Costa'ya da bonuslarla beraber 3 milyon Euro'luk teklif sundu.
Başta Benfica olmak üzere birçok takımdan teklif alan İspanyol forvetin vereceği yanıt bekleniyor. Siyah- Beyazlılar, De Jong ve Costa'ya alternatif olarak ise Real Sociedad'tan Willian Jose'yi listesine ekledi.
Ancak ismi Trabzon'la da anılan Brezilyalı yıldız için henüz resmi bir adım atılmadığı öğrenildi. Beşiktaş en gen önümüzdeki hafta sonuna kadar yeni forveti açıklamayı planlıyor. Sergen Yalçın da gelecek iyi haberleri bekliyor.