Beşiktaş yeni forvetini arıyor: Diego Costa, Willian Jose, Luuk de Jong...

Forvet transferi için çok büyük bir uğraş veren Beşiktaş 3 koldan operasyonunu sürdürüyor... Siyah- Beyazlılar listesinde yer alan isimlerden Luuk de Jong için Sevilla'ya kiralama teklifi yaparken pazarlıklara devam ediyor. Yönetim Diego Costa'ya da bonuslarla beraber 3 milyon Euro'luk teklif sundu.