Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mete Gazoz 10. oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisi bireysel sıralamada 10. oldu. Sıralama turunda 646 puan alan Gazoz 29 Temmuz'da Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşılaşacak.

    Mete Gazoz 10. oldu

    Milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisi bireysel sıralamada 10. oldu. Sıralama turunda 646 puan alan Gazoz 29 Temmuz'da Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşılaşacak.

    ONAT KAZAKLI ÇEYREK FİNALDE
    Tokyo'da milli kürekçi Onat Kazaklı, çeyrek finale çıktı. Kazaklı, erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle 3. sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final müsabakaları pazartesi yapılacak.

    TOKYO'DA SÖNÜK AÇILIŞ
    Japonya'nın başkenki Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 2020 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı dün yapıldı. Japonya Ulusal Stadı'ndaki tören koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlendi. Salgında hayatını kaybedenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başlayan tören geçmiş oyunlara göre oldukça sönük geçti. Törende bayrağımızı Merve Tuncel ve Berke Saka taşıdı. 8 Ağustos'ta bitecek olan oyunlarda 2016 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için yarışacak.

        ROSIER DE AN MESELESİ
        Beşiktaş, Valentin Rosier'in transferinde artık resmi imzaları bekliyor. Hem Fransız yıldız hem de Sporting Lizbon'la anlaşan Siyah-Beyazlılar evrak işleri bittikten sonra sözleşmeyi imzalayacak.

        ALEX TEIXEIRA'DAN KÖTÜ HABER VAR
        Beşiktaş'ın transfer etmek için büyük uğraş verdiği Alex Teixeira'da can sıkıcı gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldız dün Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki kulübün yetkilileri ile görüşme yaptı. "Kararımı kısa sürede açıklayacağım" diyen Teixeira'nın transferi zora girdi.

        LUİZ GUSTAVO 34. YAŞINI KUTLADI
        Fenerbahçe'nin         tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun doğum günü kutlandı. 34. yaşına giren Brezilyalı oyuncu için sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Gustavo, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

            FILIP NOVAK 2'NCİ OPSİYON!
            Takımda             kalmak için en çok çalışan oyunculardan birisi olan Filip Novak Pereira'nın gözüne girmeye çalışıyor. Novak üçlü savunmada sol stoper, zaman zamanda orta dörtlünün solunda rol kapmak için büyük çaba sarfediyor. Ancak Novak her 2 pozisyonda 2. opsiyon konumunda.

            YAPTIĞI FEDAKARLIK FAYDA ETMEDİ!
            Fenerbahçe'de Thiam, Oğuz Kağan Güçtekin, Kemal Ademi ve Sadık Çiftpınar, teknik patron Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakıldı. Bu dört oyuncu takımdan ayrı olarak çalışacaklar. Sadık önceki sezon Falette'nin lisansının çıkması için yıllık maaşından yaklaşık 400 bin TL fedakarlık yapmış ve Başkan Koç'un takdirini kazanmıştı.

            SAMANDIRA'DA DURMAK YOK!
            Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dün de yüksek tempolu bir antrenman gerçekleştirdi. Pereira yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İlk bölümü basına açık gerçekleştirilen idmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

                VUR PELKAS VUR
                Pelkas ile özel bir görüşme yapan teknik direktör Vitor Pereira, Yunan yıldızdan kaleye şut çekmekten kaçınmamasını istedi. Portekizli teknik adam, "Kaleyi gördüğünde 1. opsiyonun kesinlikle şut olsun. Bunu yapabiliyorsun. Denemekten korkma" dedi.

                FALCAO&MOHAMED DÜŞÜNDÜRÜYOR!
                Cimbom'da iki golcü Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao'nun formsuzluğu Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Fatih Terim'i de düşündürüyor.

                GEDSON OLMAZSA HERNANİ!
                G.Saray orta saha transferi için Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılar, Portekizli yıldızın transferinde sorun yaşaması durumunda ise Parma'nın orta sahası Hernani ile masaya oturacak. İsmi geçtiğimiz sezon başı da Galatasaray'la anılan Hernani'nin Parma ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Hernani'nin 69 maçta 8 golü var.

                    BARIŞ YILMAZ SABIRSIZLANIYOR!
                    G.Saray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz, Sarı-Kırmızılı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Genç yetenek, PSV Eindhoven maçı öncesinde hocasından forma istedi.

                    SEKİDİKA GİRESUNSPOR'A
                    G.Saray'da bekleneni bir türlü veremeyen Sekidika için Giresunspor bir hayli istekli. Yönetim, Karadeniz ekibiyle masaya oturacak.

                    TRANSFER ŞOV BERKAN İLE SÜRECEK!
                    Transferde gaza basan ve Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'u KAP'a bildiren Cimbom, şova Berkan Kutlu ile devam edecek. Yönetimin, genç orta saha için Alanyaspor ile son bir görüşme yapacağı ve kısa süre içinde bu transfere son noktayı koyacağı öğrenildi.

                        JADON SANCHO REKOR ÜCRETLE UNİTED'DA
                        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yıldız futbolcu Jadon Sancho'yu kadrosuna kattı. Dortmund takımında forma giyen 21 yaşındaki İngiliz yıldızla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. İngiliz basını, transfer için Manchester ekibinin kasasından 73 milyon sterlin bonservis bedeli çıktığını yazdı.

                        KASIMPAŞA EYSSERİC İLE SÖZLEŞME İMZALADI
                        Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fransız futbolcu Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı. Son olarak İtalyan temsilcisi Fiorentina takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Yıldız oyuncu Eysseric, geride kalan sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 karşılaşmada 2 gole imza attı.

                        ANTALYA İTALYAN YILDIZ POLİ'Yİ RENKLERİNE KATTI
                        Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine katılan Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut, Antalyaspor'un bu sezon 10'uncu dış transferini gerçekleştirdiğini belirtti. Poli, Antalyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

                            TRABZON'UN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
                            Trabzonspor, Riva kampındaki 3. hazırlık maçında bugün Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 19.00'daki maç A Spor'dan yayınlanacak.

                            İSMAİL KÖYBAŞI ÖZEL HAZIRLANIYOR
                            Trabzon'un yeni transferleri İsmail Köybaşı'na takımla aynı fiziksel seviyeye kısa süre içerisinde ulaşabilmesi için yoğun bir antrenman programı uygulanacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu çalışmalarına ağırlık verdi.
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye 'Maraş' tepkisi!
                            Haberler Spor Mete Gazoz 10. oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)