Mete Gazoz 10. oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TRANSFER ŞOV BERKAN İLE SÜRECEK!

Transferde gaza basan ve Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'u KAP'a bildiren Cimbom, şova Berkan Kutlu ile devam edecek. Yönetimin, genç orta saha için Alanyaspor ile son bir görüşme yapacağı ve kısa süre içinde bu transfere son noktayı koyacağı öğrenildi.