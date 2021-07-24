Mete Gazoz 10. oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisi bireysel sıralamada 10. oldu. Sıralama turunda 646 puan alan Gazoz 29 Temmuz'da Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşılaşacak.
ONAT KAZAKLI ÇEYREK FİNALDE
Tokyo'da milli kürekçi Onat Kazaklı, çeyrek finale çıktı. Kazaklı, erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle 3. sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final müsabakaları pazartesi yapılacak.
TOKYO'DA SÖNÜK AÇILIŞ
Japonya'nın başkenki Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 2020 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı dün yapıldı. Japonya Ulusal Stadı'ndaki tören koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlendi. Salgında hayatını kaybedenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başlayan tören geçmiş oyunlara göre oldukça sönük geçti. Törende bayrağımızı Merve Tuncel ve Berke Saka taşıdı. 8 Ağustos'ta bitecek olan oyunlarda 2016 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için yarışacak.