Cicaldau Cimbom’da! Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde yetişti

PSV karşısında çok ağır bir yenilgi alan Galatasaray transfer harekatına başladı. Sarı-Kırmızılılar adeta sağ gösterip sol vurdu ve Alexandru Cicaldau'yu transfer etti. Universitatea Craiova formasını giyen Rumen yıldız 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY

Cimbom'un yeni transferi Cicaldau bugün İstanbul'da olacak. Rumen yıldız için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi olacak.

SON İKİ SEZONDA PARLADI

5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Alexandru Cicaldau'nun 1.1 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi. Genç yıldız son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri çekti.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Cicaldau 2019-20 sezonunda 40 maçta 16 gol ve 8 asist, geçen sezon ise 43 maçta 12 gol ve 4 asistle oynadı. Rumen yıldız 14 kez de milli takım formasını giyip 2 gol attı.

CİCALDAU'NUN STİLİ SELÇUK'A BENZİYOR

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bogdan Stancu, vatandaşı Alexandru Cicaldau'nun Sarı-Kırmızılılar'a transferini yorumladı. beIN Sports'a konuşan Stancu, "Onu Selçuk İnan'a benzetiyorum. Cicaldau hem iyi bir şutör, hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü ise en büyük avantajı. Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE HAGI İMZASI!

Rumen futbolunun önemli potansiyellerinden biri olan Alexandru Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde yetişti. Genç futbolcunun Galatasaray'a transferinde Hagi'nin de çok büyük bir rol oynadığı gelen bilgiler arasında.