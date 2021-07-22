Mülteci kral: Giannis Antetokounmpo

NBA'de Milwaukee Bucks şampiyon oldu. Herkes takımın en değerli oyuncusu Giannis Antetokounmpo'yu konuştu.
İşte Nijerya asıllı Yunan yıldızın hayatından kesitler:
1990'lı yıllarda ailesi kaçak yollarla Nijerya'dan Yunanistan'a göç etti.
Atina sokaklarında DVD ve saat satarak geçindi.
Futbol oynamak istedi.
13 yaşında 500 euro ücretle Filathilitikos basketbol takımına girdi.
18 yaşına kadar hiçbir ülkenin vatandaşı değildi.
2013'te NBA'e seçildi. O günden beri hep gelişerek krallığını ilan etti.
İşte Nijerya asıllı Yunan yıldızın hayatından kesitler:
1990'lı yıllarda ailesi kaçak yollarla Nijerya'dan Yunanistan'a göç etti.
Atina sokaklarında DVD ve saat satarak geçindi.
Futbol oynamak istedi.
13 yaşında 500 euro ücretle Filathilitikos basketbol takımına girdi.
18 yaşına kadar hiçbir ülkenin vatandaşı değildi.
2013'te NBA'e seçildi. O günden beri hep gelişerek krallığını ilan etti.