Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mülteci kral: Giannis Antetokounmpo

    NBA'de Milwaukee Bucks şampiyon oldu. Herkes takımın en değerli oyuncusu Giannis Antetokounmpo'yu konuştu. İşte Antetokounmpo'nun çarpıcı hikayesi...

    Mülteci kral
    NBA'de Milwaukee Bucks şampiyon oldu. Herkes takımın en değerli oyuncusu Giannis Antetokounmpo'yu konuştu.

    İşte Nijerya asıllı Yunan yıldızın hayatından kesitler:

    1990'lı yıllarda ailesi kaçak yollarla Nijerya'dan Yunanistan'a göç etti.

    Atina sokaklarında DVD ve saat satarak geçindi.

    Futbol oynamak istedi.

    13 yaşında 500 euro ücretle Filathilitikos basketbol takımına girdi.

    18 yaşına kadar hiçbir ülkenin vatandaşı değildi.

    2013'te NBA'e seçildi. O günden beri hep gelişerek krallığını ilan etti.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ege beşik gibi! Bir deprem daha...
    Haberler Spor Mülteci kral: Giannis Antetokounmpo